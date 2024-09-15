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У Байдена однозначно высказались насчет завершения войны и мирного плана

Алексей Тесля
15 сентября 2024, 18:11
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Мирный план не должен противоречить принципам суверенитета и территориальной целостности Украины, говорит Джейк Салливан.
ВСУ, Салливан
Джейк Салливан рассказал о вероятном сценарии завершения войны / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр, УНИАН

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал вероятный формат завершения войны в Украине.

По его словам, украинское правительство должно стать лидером в вопросе завершения войны в Украине, а мирный план не должен быть навязан стране извне, пишет издание Politico.

Американский высокопоставленный чиновник отмечает, что любая мирная инициатива, которая противоречит суверенитету и территориальной целостности, не будет справедливой и устойчивой.

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"Я считаю, что любой мирный план, направленный на то, чтобы по сути навязать мир народу Украины, который противоречит основополагающим принципам суверенитета и территориальной целостности, демократии и свободы, не является справедливым и устойчивым", - убежден советник президента США.

Как добавляют журналисты, только формула мира, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский, включает возвращение всех украинских территорий, захваченных Россией.

Кто такой Джейк Салливан

Джейкоб Салливан — американский государственный деятель, советник по национальной безопасности вице-президента США в 2013—2014 годах, советник президента США по национальной безопасности с 2021 года.

23 августа 2022 года Салливан был награжден Орденом князя Ярослава Мудрого II степени — за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.

Ранее Владимир Зеленский отреагировал на информацию о "мирном плане Шольца". Владимир Зеленский отметил, что ему неизвестно о наличии какого-либо мирного плана окончания войны в Украине со стороны канцлера Германии Олафа Шольца.

Напомним, ранее Владимир Зеленский раскритиковал "мирную" позицию Бразилии и Китая. Президент надеялся, что его бразильский коллега понял позицию Украины, однако на практике страна поддерживает Россию.

Как сообщалось ранее, Зеленский сделал заявление по Китаю после поездки Кулебы. Президент рассказал подробности переговоров с Китаем по миру в Украине.

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