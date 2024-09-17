Путин увеличивает армию России не из-за войны в Украине: в ISW раскрыли истинные причины

Российские военные начинают формировать новые дивизии, армейские корпуса и армии.

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Для чего Путин увеличивает армию РФ / коллаж: Главред, фото: unsplash, Минобороны РФ

Аналитики Института изучения войны сообщили, что усилия страны-агрессора России увеличить численность вооруженных сил являются частью долгосрочной цели РФ, которая выходит за пределы войны против Украины. Эта цель направлена на увеличение численности и общего потенциала российской армии путем долгосрочных широкомасштабных реформ вооруженных сил.

Эти реформы продолжаются с начала 2023 года и включают восстановление Московского и Ленинградского военных округов и формирование новых армейских корпусов, общевойсковых армий, а также механизированных и воздушно-десантных дивизий, говорится в отчете ISW.

По мере того, как российские военные начинают формировать новые дивизии, армейские корпуса и армии, их укомплектованность должна расти параллельно, по крайней мере на бумаге, отмечают в ISW.

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"Однако способность России должным образом осуществить эти реформы и интегрировать увеличение боевого персонала частично зависит от ее ведения войны в Украине, как ранее оценивал ISW", - говорится в отчете.

Среднесрочные и долгосрочные ограничения по формированию вооруженных сил и экономические ограничения будут продолжать ухудшать способность России поддерживать увеличение численности своих военных и должным образом внедрять намеченные реформы, отметили в Институте.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин снова увеличил численность армии РФ. Численность военнослужащих возрастет с 1 млн 320 тысяч до 1,5 млн человек. Указ вступит в силу 1 декабря 2024 года.

На Курщине украинские воины взорвали расположение армии РФ вместе с россиянами. На опубликованном видео зафиксировано, как здание с россиянами взлетело в воздух. Мощный удар по месту скопления оккупантов в Курской области они назвали ответом на обстрел Института связи в Полтаве.

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