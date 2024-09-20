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Сил не хватает: оккупанты из РФ паникуют из-за потери инициативы на фронте

Даяна Швец
20 сентября 2024, 18:53
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Российские оккупанты слишком слабы для серьезных операций на фронте, убеждены пропагандисты Кремля.
Сил не хватает: оккупанты из РФ паникуют из-за потери инициативы на фронте
Подчиненные Путина признаются в провалах РФ на фронте / Коллаж Посольство США в Украине, УНИАН

Оккупанты из России настолько сдулись, что сегодня у них нет сил ни на продолжение наступления на Покровск, ни на освобождение Курской области. Эти досадные для агрессоров факты признают даже пропагандисты Кремля.

О том, что Россия теряет стратегическую инициативу в войне против Украины, плачется в своем блоге соратник чекиста Игоря Стрелкова, Z-военкор Максим Калашников. По его словам, ВС РФ слишком слабы для серьезных операций на фронте.

Пропагандист признал, что, по факту, инициатива российских сил потеряна уже на двух участках фронта.

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"Вы понимаете, что сейчас фактически идет потеря инициативы стратегической? Вторглись войска ВСУ в Курск. Сил на то, чтобы оттуда выбить противника, у нас нет. Я всегда говорил, а зачем эта (харьковская - ред.) операция? В Харьков зачем из Волчанска (пытались прорваться ВС РФ-ред.)? Только войска потратили", - заявил пропагандист.

Кроме этого, агрессор жалуется на путинский режим, который, по его словам, не желает принимать "нужные, рациональные решения".

Что за город Волчанск?

Волчанск - город в Украине, в Чугуевском районе Харьковской области, центр Волчанской городской громады, бывший районный центр одноименного района. Согласно данным по состоянию на 2022 год, в городе проживало около 3500 человек, пишет Википедия.

Как отмечает Генштаб ВСУ, с начала суток количество боевых столкновений достигло 123 - треть боев зафиксирована на Кураховском направлении вблизи Цукурино, Желаного Первого, Георгиевки, Дальнего, Александровки, Катрериновки и Константиновки.

Российские террористы продолжают штурмовать украинские позиции на Харьковском, Времовском, Лиманском, Торецком направлениях . В то же время Силы обороны продолжают бороться с захватчиками, нанося им существенные потери.

Ситуация на фронте - последние новости

По мнению эксперта Снегирева, ВСУ будут расширять плацдармы в нескольких областях РФ. Силы обороны Украины продолжат успешно уничтожать понтонные переправы России и не только.

А тем временем, по версии DeepState, враг рвется к Курахово. Российские войска, пытаясь прорвать оборону ВСУ, несут значительные потери, массово бросая в штурмы технику и пехоту.

Кроме этого, враг применил новую тактику возле Торецка - бой за отдельные участки может длиться до месяца, как это происходит с одной из посадок.

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