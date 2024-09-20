Деоккупация ЗАЭС и возвращение под контроль Украины: РФ поставили ультиматум

Украинские атомные станции, среди которых и Запорожская АЭС, должны функционировать под полным суверенным контролем Украины.

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МАГАТЭ призвала Путина деоккупировать ЗАЭС немедленно / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

В ходе своей 68-й сессии 65 голосами Генеральная конференция МАГАТЭ одобрила резолюцию "Ядерная безопасность, защищенность и гарантии в Украине". Соавторами документа выступили 52 страны-члены агентства. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики, где опубликован полный текст резолюции.

Как утверждается в резолюции, украинские атомные станции, среди которых и Запорожская АЭС, должны функционировать под полным суверенным контролем Украины. МАГАТЭ призывает к немедленному выводу военного и другого персонала РФ с территории ЗАЭС и возвращению станции под контроль украинской власти для обеспечения ее безопасности.

В то же время от страны-агрессора требуется до момента возвращения ЗАЭС под контроль Украины обеспечить МАГАТЭ неограниченный доступ ко всем объектам и информации на станции.

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Кроме этого, в документе выражается поддержка:

Дальнейших усилий МАГАТЭ по преодолению рисков ядерной безопасности в Украине, особенно в контексте решения Гендиректора Агентства направить наблюдательные миссии на высоковольтные подстанции, которые являются ключевыми для работы украинских АЭС Продолжение предоставления МАГАТЭ технической помощи Украине для обеспечения безопасной работы атомных объектов и дальнейшая политическая, финансовая и материальная поддержка соответствующих программ.

Как напоминает Минэнерго, во время Саммита мира, который состоялся 15-16 июня 2024 года по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского, была отмечена важность обеспечения безопасной и стабильной работы украинских атомных станций, в частности ЗАЭС, под полным суверенным контролем Украины.

"Благодарен МАГАТЭ, генеральному директору Рафаэлю Гросси, и всем странам-членам Агентства, которые поддержали резолюцию. Спасибо Агентству и его руководству также за решение о направлении наблюдательных миссий на высоковольтные подстанции, которые являются ключевыми для работы украинских АЭС. Важное решение для преодоления рисков ядерной безопасности в Украине", - еще раз подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

Захват Запорожской АЭС оккупантами и риск теракта Российские войска захватили крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС во время вторжения на Украину. Станция вместе с городом-спутником Энергодаром перешла под контроль оккупантов во время боевых действий 3-4 марта 2022 года. В 2023 году неоднократно сообщалось, что страна-агрессор РФ с технической стороны приготовила все необходимое для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, россияне полностью готовы к подрыву Запорожской АЭС. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что сам факт теракта российских оккупационных войск на Запорожской атомной электростанции цивилизованные страны мира воспримут как применение ядерного оружия против гражданского населения. В январе 2024 года Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, то российские оккупанты снова установили мины на территории захваченной ими Запорожской АЭС. Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, были убраны в ноябре 2023 года, а теперь снова появились. Это нарушает стандарты безопасности МАГАТЭ.

Запорожская ЗАЭС - последние новости

Недавно Владимир Зеленский объяснил перспективы деоккупации ЗАЭС. С точки зрения безопасности, было бы лучше, если бы Запорожская станция находилась под контролем Украины, но на поле боя пока нет возможностей для этого, а те, что потенциально существуют, слишком рискованны.

Начальник отделения анализа безопасности Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Дмитрий Гуменюк считает, что Путин планирует аварию на ЗАЭС, ведь хочет перезапустить Запорожскую атомную электростанцию, что может привести к аварии хуже Фукусимы.

Что интересно, в центре Украины построят АЭС - в "Энергоатоме" выдали важное заявление и заявили, что намерены возродить Орбиту, сделав ее одним из самых современных городков вроде Нетешина.

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