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Пожар на Запорожской АЭС: в МАГАТЭ не смогли установить причину

Анна Ярославская
13 августа 2024, 06:51
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Утром 12 августа эксперты Агенства посетили градирные станции, чтобы "наблюдать за последствиями" пожара, произошедшего 11 августа.
Запорожская АЭС
Ядерная безопасность ЗАЭС не пострадала / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Специалистам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не удалось установить причину недавнего пожара на территории оккупированной российскими захватчиками Запорожской АЭС.

Как говорится в обновленном отчете МАГАТЭ, что утром 12 августа эксперты Агенства посетили градирные станции, чтобы "наблюдать за последствиями" пожара, произошедшего 11 августа.

"По словам генерального директора Рафаэля Мариано Гросси, на основе наблюдений команда оценила, что маловероятно, что первоисточник пожара возник возле основания градирни", - говорится в сообщении.

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Повреждение, скорее всего, сосредоточено во внутренней части башни на уровне водораспределительного сопла, расположенного на высоте примерно 10 метров.

Сообщается, что оккупанты отказали команде МАГАТЭ "по соображениям безопасности" в просьбе получить доступ к бассейну холодной воды, который является основой градирни.

"При посещении пострадавшей градирни команда заметила выгоревшие участки во внутреннем оборудовании выше, возле уровня распределительной форсунки. Они также наблюдали капли сожженного пластика и упавшие фрагменты бетона, распределенные по бассейну с холодной водой", - отметили в МАГАТЭ.

Команда оценила, что эти капли соответствовали упавшей из-за огня расплавленной и пластиковой сетке.

Были собраны образцы мусора, в том числе сожженный и расплавленный пластик. Команда оценила стойкий запах от огня "и определила, что при отсутствии запаха серы он, скорее всего, вызван горящим пластиком".

Отмечается также, что специалисты МАГАТЭ не заметили остатков ни шин (ранее появлялись сообщения, что оккупанты могли поджечь автомобильные шины для провокации), ни дронов (подконтрольная оккупантам "команда" ЗАЭС рассказывала, что якобы могла быть атака БПЛА на станцию).

"Команда подтвердила, что не было значительных признаков повреждения обломков, пепла или сажи, расположенных у основания градирни", - говорится в заявлении Агентства.

Ядерная безопасность ЗАЭС не пострадала

В МАГАТЭ акцентировали, что ядерная безопасность станции не пострадала, поскольку градирни сейчас не работают. А в районе градирен, которые расположены примерно в 1,5 км от реакторных блоков ЗАЭС, радиоактивных веществ нет.

"Команда провела радиационный мониторинг в районе градирен и реакторов и подтвердила отсутствие признаков повышенного уровня радиации", - рассказали в Агентстве.

В отчете говорится, что в настоящее время команда МАГАТЭ "не смогла сделать окончательные выводы на основе полученных данных и наблюдений" относительно пожара, который произошел позавчера. И пообещали продолжить анализ после дополнительного обзора и доступа к уровню распределения водяного сопла и бассейна холодной воды.

Захват Запорожской АЭС оккупантами и риск теракта

Российские войска захватили крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС в ходе вторжения на Украину. Станция вместе с городом-спутником Энергодаром перешла под контроль оккупантов в ходе боевых действий 3-4 марта 2022 года.

В 2023 году неоднократно сообщалось, что страна-агрессор РФ с технической стороны приготовила все необходимое для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, россияне полностью готовы к подрыву Запорожской АЭС.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что сам факт теракта российских оккупационных войск на Запорожской атомной электростанции цивилизованные страны мира воспримут как применение ядерного оружия против гражданского населения.

В январе 2024 года Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, то российские оккупанты снова установили мины на территории захваченной ими Запорожской АЭС. Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, были убраны в ноябре 2023 года, а теперь снова появились. Это нарушает стандарты безопасности МАГАТЭ.

Пожар на Запорожской АЭС - что известно

Вечером 11 августа стало известно о том, что на территории Запорожской атомной электростанции начался пожар. Это подтверждали фото и видео, которые разлетелись по Сети.

Начальник Никопольской РВА Евгений Евтушенко сообщил, что россияне подожгли много автомобильных шин в самой градирне атомной станции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на Запорожской АЭС не сможет быть безопасной и контролируемой до тех пор, пока там находятся российские оккупанты. В то же время он добавил, что с самого начала после захвата ЗАЭС россияне пользуются ситуацией для шантажа Украины, Европы и всего мира.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что по состоянию на 22:30 не было зафиксировано изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС. Это значит, что все показатели находятся в норме.

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