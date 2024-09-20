РФ массово бросает в штурмы технику и пехоту: враг рвется к Курахово - DeepState

Российские войска, пытаясь прорвать оборону ВСУ, несут значительные потери, рассказали в DeepState.

https://glavred.info/ukraine/rf-massovo-brosaet-v-shturmy-tehniku-i-pehotu-vrag-rvetsya-k-kurahovo-deepstate-10598813.html Ссылка скопирована

Оккупанты пытаются прорваться к Курахово / Коллаж: Главред, фото: 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко, Сухопутные войска ВС Украины

Российские войска значительно активизировали штурмовые действия на направлении Курахово в Донецкой области. Оккупанты привлекают большое количество военной техники и пехоты, пытаясь продвинуться в сторону Острого. Об этом сообщил аналитический портал DeepState.

Вблизи населенных пунктов Острое и Георгиевка-Максимильяновка продолжаются сложные бои. Агрессор с помощью военной техники и пехоты пытается прорваться из района Красногоровки в Острое и закрепиться там. Однако россияне попадают под мощный огонь украинской артиллерии и дронов, что замедляет их продвижение.

"Таким образом они надеются обойти Георгиевку и Максимильяновку, в которых московиты постоянно терпят неудачи", - отметили аналитики. видео дня

По данным DeepState, активность врага в районе Курахово возросла из-за определенных успехов у населенных пунктов Украинск, Желанное Первое и Невельское. Оккупанты пытаются полностью захватить Желанное Первое и зачистить Украинск, одновременно перегруппировывая силы для наступления в направлении Горняка.

"Куда будет дальше двигаться враг - покажет только время, ведь, очень часто, они просто нуждаются в возможности слабых мест, которые позволяют им идти дальше", - говорится в сообщении.

Что такое DeepState? DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Напомним, российские оккупанты пытаются захватить населенные пункты на Покровском направлении до наступления холодов, чтобы закрепиться и иметь собственные логистические хабы. Селидово в Донецкой области полностью контролируется Силами обороны Украины, оккупантов остановили на подступах к городу, рассказал офицер 15-й БрОП НГУ Александр Рясный.

На Торецком направлении бои за отдельные участки могут продолжаться до месяца, заявил военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев. По его словам, Россия почти потеряла свою профессиональную армию, но продолжает активные штурмы, пытаясь вытеснить украинских защитников.

Президент Зеленский заявил, что второй глобальный Саммит мира, запланированный на этот год, может поставить точку в войне России против Украины.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред