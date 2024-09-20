"Отвод ВСУ": бывший шеф ЦРУ назвал главный недостаток Курской операции

Курская операция имеет как преимущества, так и недостатки, убежден Дэвид Петреус.

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Дэвид Петреус спрогнозировал развитие ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: скриншот видео АрміяInform, 22 отдельная механизированная бригада

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил о том, что успех операции в Курской области будет зависеть от способности стабилизировать ситуации на линии в юго-восточной части Украины.

Как подчеркнул он в комментарии 24 Каналу, Курская операция имеет как преимущества, так и недостатки.

Бывший глава ЦРУ напомнил, что для операции на Курщине Силы обороны привлекли 4 лучшие бригады Украины с логистикой, противовоздушной бороной, инженерами, беспилотниками, что застало россиян врасплох.

"ВСУ проникли к россиянам и показали, каковы они на самом деле – небоеспособными. Ответ со стороны России был непоследовательным", – указал он.

Вместе с тем он уточняет, что для противодействия ВСУ в Курской области РФ пришлось существенно увеличить свои силы на этом направлении, но эти силы противник мог использовать на передовой, в том числе в районе Покровска. При этом контрнаступление России в Курские области оказалось практически безрезультатным, говорит Петреус.

"Ключевым моментом является то, что если россияне будут оказывать значительное давление, то ВСУ придется провести контролируемый отвод. Однако в этом и есть главный успех, ведь военно-политическое руководство России перебросит для этого на Курщину значительную часть своих войск, что нанесет удар по репутации диктатора", – добавил он.

Кто такой Дэвид Петреус Дэвид Петреус - американский генерал, командующий Центральным командованием США (2008—2010). Был командующим Многонациональными силами в Ираке с февраля 2007 по сентябрь 2008 года. С июля 2010 года по июль 2011 года командующий силами США и НАТО в Афганистане. С сентября 2011 года по 9 ноября 2012 года занимал должность директора ЦРУ, пишет Википедия.

Смотрите видео - армию РФ взяли в котел:

Операция в Курской области - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что украинские силы продвинулись на двух направлениях в Курской области. На Курском направлении у ВСУ есть положительные новости, рассказал украинский офицер.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ выходят на новый рубеж в Курской области. Российские войска, фактически, попали в новый "котел" на территории Курской области.

Как сообщалось ранее, положение дел у российских оккупантов на Курщине, несмотря на заявления официальных пропагандистов Кремля, плачевное и местные власти объявили срочную эвакуацию сразу двух районов.

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