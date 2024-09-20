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Конец войны может наступить уже в этом году - Зеленский раскрыл детали

Юрий Берендий
20 сентября 2024, 15:19
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Владимир Зеленский отметил, что Второй саммит мира сможет поставить точку в войне против России и обеспечить Украине надежный мир.
Конец войны может наступить уже в этом году - Зеленский раскрыл детали
Зеленский рассказал, как поставить точку в войне уже в этом году / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Второй глобальный Саммит мира, который состоится уже в этом году сможет поставить точку в вооруженной агрессии России против Украины. Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает "Интерфакс-Украина".

Зеленский подчеркнул, что Украина должна укрепить свои позиции до проведения второго саммита мира, запланированного на этот год.

"Мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй саммит мира - саммит, который сможет поставить точку в этой войне, именно такую точку, которая никогда не станет тремя точками", - отметил глава государства.

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Он отметил, что все в Европе хотят мира, однако акцентировал, что этот мир должен быть справедливым.

Президент подчеркнул, что настоящий мир - это не замораживание конфликта и не манипуляции международным правом или моралью. Он подчеркнул, что мир должен быть надежным, и таким он станет.

"Я в этом уверен. Я благодарен всем, кто нам помогает", - добавил Зеленский.

Формула мира инфографика
Что известно о формуле мира Зеленского / Инфографика: Главред

Второй саммит мира - что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план реализации всех пунктов, необходимых для второго саммита мира, будет готов в ноябре. Это произойдет после подготовки планов по пунктам энергетической, продовольственной безопасности, обмена пленных и возвращения украинских детей.

По словам главы государства, в конце июля - начале августа в Катаре состоится первая встреча на уровне NSA (Агентство по нацбезопасности в США - ред.) министров, советников по безопасности. Во время встречи будет полностью подготовлен план по энергетической безопасности.

В августе в Турции состоится встреча, посвященная теме свободного мореплавания, где будет затронут вопрос о продовольственной безопасности.

В сентябре в Канаде состоится встреча по гуманитарному направлению обмена пленных и возвращения украинских детей, а также будет разработан план по этому пункту.

Зеленский считает, что представители РФ должны присутствовать на втором Саммите мира.

Второй глобальный Саммит мира - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что представители России и Китая должны принять участие в новом глобальном саммите мира, однако диалог должен идти о мире, а не о капитуляции.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул на конференции в Киеве, что Украина планирует провести второй мирный саммит в ноябре и пригласить туда Россию.

Он также выразил желание, чтобы этот саммит состоялся в одной из стран глобального юга, в частности предложил премьер-министру Индии Наренде Моди провести мероприятие в Индии.

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Владимир Зеленский Саммит мира
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