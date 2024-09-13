На втором Саммите мира будет Россия: Зеленский раскрыл интригующие детали

Страна-агрессор Россия таки будет на втором Саммите мира. Владимир Зеленский объявил время его проведения.

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Зеленский рассказал о втором Саммите мира и РФ на нем / Колаж: Главред, фото: скріншот, Фото: Associated Press

Украина хочет провести второй мирный саммит в ноябре и пригласить туда Россию, заявил президент Украины Владимир Зеленский на конференции в Киеве. Его слова приводит Le Monde.

В этом месяце президент Украины намерен встретиться с Байденом, чтобы представить ему украинский план завершения войны.

"В этом месяце запланирована наша встреча с президентом Байденом. Я представлю ему план победы - систему взаимосвязанных решений, благодаря которым Украина получит достаточную силу, чтобы поставить эту войну на курс к миру", - сказал Зеленский.

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Президент рассказал, что план победы не содержит много пунктов, но он должен сделать Украину сильнее и подтолкнуть Путина к завершению войны.

"Такие захватнические войны, как война России против Украины, могут закончиться справедливо несколькими путями: или армию-оккупанта вытесняют силой, или дипломатией, что гарантирует сохранение реальной независимости страны и ее очищение от оккупации. И в первом, и во втором случае Украина нуждается в сильных позициях. С этим могут помочь Соединенные Штаты", - добавил президент.

По словам Зеленского, операция ВСУ в Курской области была частично направлена на то, чтобы заставить Россию начать "честные" переговоры.

Он добавил, что следующий Саммит мира планируют провести уже в этом году в ноябре. Также на него будет приглашена Россия.

Второй саммит мира - что о нем известно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план реализации всех пунктов, необходимых для второго саммита мира, будет готов в ноябре. Это произойдет после подготовки планов по пунктам энергетической, продовольственной безопасности, обмена пленных и возвращения украинских детей. По словам главы государства, в конце июля - начале августа в Катаре состоится первая встреча на уровне NSA (Агентство по нацбезопасности в США - ред.) министров, советников по безопасности. Во время встречи будет полностью подготовлен план по энергетической безопасности. В августе в Турции состоится встреча, посвященная теме свободного мореплавания, где будет затронут вопрос о продовольственной безопасности. В сентябре в Канаде состоится встреча по гуманитарному направлению обмена пленных и возвращения украинских детей, а также будет разработан план по этому пункту. Зеленский считает, что представители РФ должны присутствовать на втором Саммите мира.

Переговоры с РФ - последние новости

Недавно у Зеленского впервые рассказали детали о "плане победы" Украины. План победы Украины, который состоит из четырех пунктов может заставить Россию сесть под принуждением за стол переговоров, отметил советник главы ОП.

Ранее Владимир Зеленский раскритиковал "мирную" позицию Бразилии и Китая. Президент выразил надежду, что его бразильский коллега понял позицию Украины, однако на практике страна поддерживает Россию.

В свою очередь Пекин уже ответил на критику Зеленского. По словам официального представителя МИД Китая, первоочередным приоритетом является деэскалация конфликта.

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