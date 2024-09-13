"Я уже в Украине": защитники, вернувшиеся из плена, впервые позвонили родным

Украинские защитники не сдерживали эмоций, вернувшись на родную землю и увидев сине-желтые флаги.

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Военные впервые за долгие месяцы смогли услышать голос родных / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, скриншот из видео

В пятницу, 13 сентября, 49 украинских военнопленных удалось вернуть на родную землю в рамках нового обмена. После 2 лет во вражеских тюрьмах им удалось впервые поговорить с родными, близкими и поделиться эмоциями с журналистами.

Соответствующие кадры опубликовали в Сети. Одной из женщин удалось поговорить с мамой и детьми. Она со слезами на глазах рассказала, что сейчас уже все хорошо и вскоре она вернется к родным.

Еще один защитник, которого удалось вернуть домой, Михеев Анатолий, офицер полка "Азов" рассказал, что об обмене он с собратьями догадался лишь за несколько часов до прибытия в Украину.

видео дня

"Поняли мы, что едем домой где-то несколько часов назад, потому что нас этапировали, мы не знали куда едем. Все время проводники нам говорили, что нас просто этапируют, но мы не знали - на обмен или нет. Где-то примерно 3 часа назад мы заходим в автобусы и понимаем, что едем на свою землю. Тогда все стало понятно. Когда мы заехали на территорию Беларуси, уже поняли, что это 100 процентов в Украину", - сообщил он.

Среди защитниц, которые вернулись домой, была и военная, которую встретила знакомая с шевроном "Азова". Она подтвердила, что находиться во вражеском плену очень сложно, но украинские военные держатся изо всех сил, верят и ждут возвращения.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео первых разговоров украинских защитников, вернувшихся домой:

56-й обмен военнопленных 56-й обмен военнопленных - состоялся 13 сентября 2024 года. Украине удалось вернуть 49 украинцев и украинок. Это воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также наши гражданские люди. В частности, Ление Умерова - девушка, которую россияне захватили в заложники, когда она приехала заботиться о больном отце. Также удалось освободить еще часть защитников и защитниц "Азовстали".

Обмен военнопленными Украины с Россией

Напомним, предыдущий обмен военнопленными удалось провести 24 августа, на День Независимости. Тогда домой вернулись 115 украинцев, в частности воины Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы.

Дмитрий Лубинец ранее говорил, что после того, как украинские войска активно начали продвигаться в Курской области, российская сторона инициировала переговоры по обмену военнопленными.

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов говорил, что во время заседания Ставки Стратегии по возвращению украинцев из плена было сообщено, что в первую очередь будут возвращать бойцов с "Азовстали", а также воинов, которые имеют ранения и болеют.

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