'Мирный план' Китая и Бразилии: Пекин ответил на критику Зеленского

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин прокомментировала критическую оценку президента Украины Владимира Зеленского китайско-бразильского "консенсуса из шести пунктов" по урегулированию в Украине.
Пекин принял во внимание заявление украинской стороны, но продолжит действовать на основе именно этой мирной инициативы, сообщает Укринформ.
По словам официального представителя МИД Китая, первоочередным приоритетом является деэскалация конфликта.
"Поэтому в инициативе Китая и Бразилии из шести пунктов первым содержится призыв к соответствующим сторонам воздерживаться от расширения линии фронта и усиления боевых действий, а также избегать шагов, которые могут спровоцировать обострение на фронте", — отметила она.
Китайская чиновница также говорит о том, что в китайско-бразильском "консенсусе" говорится также о недопустимости применения в конфликте ядерного оружия или нанесения ударов по атомным электростанциям.
По ее словам, Китай и Украина поддерживают тесные контакты по соответствующим вопросам, в том числе по китайско-бразильскому "консенсусу из шести пунктов".
Мао Нин добавила, что Китай продолжит способствовать мирному диалогу и переговорному процессу и будет играть конструктивную роль в политическом урегулировании конфликта.
Позиция Китая в отношении войны в Украине
В начале марта министерство иностранных дел Китая заявило, что переговоры будут единственным способом прекратить боевые действия в Украине.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что в завершении войны России и Украины ключевую роль может сыграть Китай, поскольку у КНР - "особые отношения" с РФ.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что Китай может усилить военную поддержку России, ведь Пекин заинтересован в том, чтобы война закончилась как можно скорее. По его словам, у китайцев сложная экономическая ситуация, и им все равно, каким путем произойдет завершение войны, поэтому в КНР рассчитывают, что чем быстрее она закончится, тем скорее начнется оживления китайской экономики. Жданов добавил, что переговоры могут длиться бесконечно.
Ранее Владимир Зеленский раскритиковал "мирную" позицию Бразилии и Китая. Президент надеялся, что его бразильский коллега понял позицию Украины, однако на практике страна поддерживает Россию.
Напомним, Зеленский сделал заявление по Китаю после поездки Кулебы. Президент рассказал подробности переговоров с Китаем по миру в Украине.
Как сообщалось ранее, Украина все равно рассчитывает на дипломатическое содействия Китая в будущих переговорах с Россией. Зеленский, например, отмечал, что у Пекина есть рычаги давления на Путина, чтобы усадить его за стол переговоров.
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