Чего ждать Украине в случае победы на выборах Харрис или Трампа: эксперт дал прогноз

Харрис заявила о продолжении поддержки Украины, а Трамп заявил о миротворчестве и инициировании мирных переговоров.

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Какие планы у США на Украину / коллаж: Главред, фото: 33 отдельная механизированная бригада, ua.depositphotos.com

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал в интервью Главреду, чего ждать нашей стране в случае победы на выборах Харрис или Трампа.

Фесенко отметил, что ни Камала Харрис, ни Дональд Трамп во время дебатов не сказали об Украине ничего нового и сенсационного. Они озвучили те позиции, которые уже были известны.

"Харрис заявила о продолжении поддержки Украины, о том, что США не бросят ее и будут помогать, чтобы Украина смогла выстоять против российской агрессии и даже победить. Эта позиция является последовательной и является продолжением нынешней политики Белого дома. Открытым остается вопрос - будет ли Камала Харрис более решительной, чем Байден? Но это покажут не дебаты, а реальная политика", - отметил эксперт. видео дня

В то же время Трамп заявил о миротворчестве и инициировании мирных переговоров. Снова прозвучал его известный тезис о 24 часах.

"Иногда я в шутку говорю, что разница между Путиным и Трампом заключается в том, что у Путина многое за три дня, а у Трампа - за 24 часа. Но таков уж стиль Трампа. И я думаю, что многие в Республиканской партии не воспринимают всерьез эти слова. Но то, что Трамп в случае избрания будет инициировать мирные переговоры о завершении войны России и Украины, это очевидно", - добавил Фесенко.

Такие две позиции четко прозвучали во время дебатов, и они были известны ранее. Поэтому можно делать вывод, что именно такой будет политика Харрис и Трампа в случае победы на выборах в США.

Выборы в США

Напомним, что Владимир Фесенко рассказал, кто был бы более выгодным президентом США для Украины. По его словам, Трамп склонен к компромиссу, а не к поддержке Украины до победы. А Харрис планирует продолжать нынешнюю политику и заявила, что Украина обязательно должна победить.

Будущая администрация Трампа захочет "заморозить" войну в Украине. Стало известно, что в случае избрания Дональда Трампа на еще один президентский срок его администрация потребует от Украины и ЕС пойти на невыгодные переговоры с Россией и фактически "заморозить" боевые действия.

У Трампа появилась большая проблема после дебатов с Харрис. Эксперт согласился, что первое "соревнование" между кандидатами закончилось скорее успехом Харрис. Однако сами дебаты, по мнению Олещука, не определят результата избрания президента США из-за специфической системы выборов.

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