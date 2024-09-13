Трамп или Харрис: кто был бы более выгодным президентом США для Украины - Фесенко

Политолог подчеркнул, что Трамп склонен к компромиссу, а не к поддержке Украины до победы.

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Кто был бы более выгодным президентом США для Украины / коллаж: Главред, фото: facebook.com/KamalaHarris, facebook.com/DonaldTrump

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал, кто был бы более выгодным президентом США для Украины.

"С Трампом больше рисков. Ведь мы не знаем, на каких условиях будут переговоры, которые он собирается инициировать. Кстати, Камала Харрис подловила Трампа, сказав, что он сдаст Украину Путину, если его изберут президентом. Взамен Трамп начал обвинять Харрис в том, что, если бы она была президентом, Путин бы уже был в Киеве. Эта перепалка показала то, что победа России в этой войне - не в интересах США. То есть Штаты не заинтересованы в том, чтобы Украина проиграла войну, но хотят ли США её победы - вопрос", - сказал он в интервью Главреду.

По его словам, Трамп склонен к компромиссу, а не к поддержке Украины до победы. А Харрис планирует продолжать нынешнюю политику (это задача минимум для нас) и заявила, что Украина должна победить.

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"Но как США понимают победу Украины? Этот вопрос остается открытым. У Байдена не было четкой стратегии победы Украины, есть ли такая стратегия у Камалы Харрис - не понятно. Поэтому продолжение нынешней политики поддержки Украины - это хорошо, и в этом преимущество Камалы Харрис для нас. Но позволит ли эта политика нам не просто выстоять, а выиграть войну против России, не ясно", - подчеркнул Фесенко.

Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Выборы президента в США - что известно

Напомним, недавно в США состоялись дебаты между кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Представители Республиканской и Демократической партий высказались о войне в Украине. Харрис заявила о поддержке Киева, а Трамп дважды уклонился от прямого ответа и сказал, что в интересах Америки, чтобы война закончились.

Позже, кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не намерен участвовать в новых теледебатах со своей оппоненткой Камалой Харрис. По его мнению, дебаты он выиграл, поэтому не видит смысла снова встречаться в таком формате.

Что интересно, даже извечный любитель Трампа - основатель Tesla, Space X и владелец X (бывший Twitter) Илон Маск признал силу оппонентки республиканцев. Американский миллиардер написал, что кандидат на пост президента США Камала Харрис "превзошла ожидания большинства людей" на дебатах с Дональдом Трампом.

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