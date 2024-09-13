Сможет ли Украина победить Россию: Фесенко – о том, как выборы в США повлияют на исход войны

России выгодна не победа Харрис или Трампа, а политический кризис в США, и это главная цель, на которую работает Москва, считает политолог Владимир Фесенко.

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Трамп хочет компромисса в войне, а Харрис – победы Украины, но не понятно, что именно она считает победой – Фесенко / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Главред

Кандидаты в президенты США Камала Харрис и Дональд Трамп в ходе дебатов в очередной раз озвучили каждый свою позицию по российско-украинской войне и дальнейшей поддержке Украины. Трамп традиционно уверял, что закончит войну за 24 часа и усадит Киев и Москву за стол переговоров, а Харрис, в свою очередь, заверила, что продолжит поддерживать Украину вплоть до ее победы. Слова демократки о заинтересованности США в победе нашей страны, конечно, обнадеживают, но до сих пор остается не понятно, сумеет ли она быть более решительной, чем Байден.

Политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал Главреду, чего ждать Украине от США в случае победы на выборах Трампа или Харрис, хочет ли Вашингтон поражения России в войне, почему Штаты остерегаются предоставить Украине решительную помощь, а также как Путин подыгрывает Трампу и пытается насолить кандидату от демократов.

Как вы оцениваете то, как тема Украины прозвучала во время дебатов в выступлениях Трампа и Харрис? Если исходить из этих заявлений, чего ждать нашей стране в случае победы на выборах каждого из них?

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Ни Камала Харрис, ни Дональд Трамп во время дебатов не сказали об Украине ничего нового и сенсационного. Они озвучили те позиции, которые уже были известны.

Харрис заявила о продолжении поддержки Украины, о том, что США не бросят ее и будут помогать, чтобы Украина смогла выстоять против российской агрессии и даже победить. Эта позиция является последовательной и является продолжением нынешней политики Белого дома. Открытым остается вопрос – будет ли Камала Харрис более решительной, чем Байден? Но это покажут не дебаты, а реальная политика.

Трамп заявил о миротворчестве и инициировании мирных переговоров. Снова прозвучал его известный тезис о 24 часах. Иногда я в шутку говорю, что разница между Путиным и Трампом заключается в том, что у Путина многое за три дня, а у Трампа – за 24 часа. Но таков уж стиль Трампа. И я думаю, что многие в Республиканской партии не воспринимают всерьез эти слова. Но то, что Трамп в случае избрания будет инициировать мирные переговоры о завершении войны России и Украины, это очевидно.

Такие две позиции четко прозвучали во время дебатов, и они были известны ранее. Поэтому можно делать вывод, что именно такой будет политика Харрис и Трампа в случае победы на выборах в США.

А кто, по вашему мнению, был бы более выгодным президентом США для Украины?

С Трампом больше рисков. Ведь мы не знаем, на каких условиях будут переговоры, которые он собирается инициировать. Кстати, Камала Харрис подловила Трампа, сказав, что он сдаст Украину Путину, если его выберут президентом. Взамен Трамп начал обвинять Харрис в том, что, если бы она была президентом, Путин бы уже был в Киеве. Эта перепалка показала то, что победа России в этой войне – не в интересах США. То есть Штаты не заинтересованы в том, чтобы Украина проиграла войну, но хотят ли США ее победы – вопрос.

Трамп склонен к компромиссу, а не к поддержке Украины до победы. А Харрис планирует продолжать нынешнюю политику (это задача минимум для нас) и заявила, что Украина должна победить. Но как США понимают победу Украины? Этот вопрос остается открытым. У Байдена не было четкой стратегии победы Украины, есть ли такая стратегия у Камалы Харрис – не понятно.

Поэтому продолжение нынешней политики поддержки Украины – это хорошо, и в этом преимущество Камалы Харрис для нас. Но позволит ли эта политика нам не просто выстоять, а выиграть войну против России, не ясно.

А почему, по-вашему, на третий год полномасштабной войны США не могут выработать эту стратегию и свое видение того, что они хотят получить в результате этой войны?

Это важный вопрос. Администрация Байдена действует по канонам реальной политики, прагматичной и циничной.

У США есть две установки относительно войны России и Украины.

Первая – помочь нам, чтобы мы не проиграли эту войну. Напомню, что США нам не помогали активно оружием перед российским вторжением, да и в первый месяц войны давали только легкое оружие в ограниченных количествах, потому что просто не верили в то, что мы выстоим. Штаты были готовы к тому, что Украина проиграет войну. США начали помогать гораздо позже – когда увидели, что России не удалось захватить Киев и победить Украину. Но и тогда эта помощь была с массой "красных линий" и такой, чтобы мы просто не проиграли эту войну.

Вторая установка – избегать прямого военного столкновения с Россией. Могут быть разные объяснения, почему в США такая политика. Многие говорят, что Байден боится распада России, как в свое время США боялись распада СССР. Но как минимум последние полтора года ни о каком распаде России речь не идет: для него нет предпосылок, нет никаких признаков, что это произойдет. Поэтому это не актуальная тема и мотив.

Я думаю, что надо исходить из другого – из психологии Байдена: он очень осторожен, что проявляется не только по отношению к Украине, но и во многих других вопросах.

Осторожность – одна из главных черт политического темперамента Байдена, считает Фесенко / Фото: whitehouse.gov

Как рассказывал нынешний директор ЦРУ Уильям Бернс, который работал заместителем госсекретаря во время президентства Обамы, он в свое время вел совещание по спецоперации по ликвидации Усамы Бен Ладена на территории другой страны. Для этого требовалось согласованное решение руководства США, поэтому он собрал совещание, на котором только два участника сказали, что этого делать не надо. Один из них – Байден, который тогда был вице-президентом США: он предложил подождать и сделать это позже.

Поэтому такова психология Байдена, мировоззрение, которое сформировалось во времена Холодной войны. Осторожность – одна из главных черт его политического темперамента. Если наш президент вспыльчивый, решительный, эмоциональный, то Байден, наоборот, слишком осторожен.

Еще один мотив – США не хотят рисков ядерной войны. Это и обуславливает различные "красные линии". США боятся эскалации нынешней войны со стороны Путина. Они всегда считали, что Путин может использовать против Украины как минимум тактическое ядерное оружие, если Украина начнет освобождать Крым. Американцы остерегались этого и тогда, когда происходила Харьковская операция, и освобождение Херсона. Они считают, что тогда действительно был риск использования Россией тактического ядерного оружия, но тогда Штаты вместе с Китаем на нее эффективно повлияли. Тем не менее, такие опасения существуют, и именно поэтому действует запрет сбивать российские дроны и ракеты над территорией стран НАТО.

Кроме того, некоторые считают, что такая осторожная стратегия заключается в том, что США стремятся к тому, чтобы Россия ослабевала в этой войне, истощалась, тратила свои ресурсы. Это выгодно Соединенным Штатам. Но для нас, для Украины, это не совсем выгодно.

Понятно, потому что это делается за счет Украины и украинцев.

Безусловно! Россию истощают за счет жизней украинцев, за счет разрушения Украины. Конечно, для нас это не совсем выгодно.

Поэтому правильнее было бы иметь четкую стратегию, каким образом США видят завершение этой войны: либо путем предоставления такой помощи, чтобы Украина имела качественное преимущество над Россией и смогла бы вытеснить российские войска со своей территории, или освободить хотя бы большую часть своей территории; или переговоры.

Но нет ни того, ни другого. И это главная проблема. Это главная слабость в позиции Байдена и его администрации по отношению к нынешней войне между Россией и Украиной.

Поэтому по Камале Харрис вопрос открытый – какой будет ее позиция. Именно поэтому в экспертных кругах сейчас идет дискуссия по поводу того, будет ли Камала Харрис более решительной, чем Джо Байден.

Камала Харрис во время дебатов заявила, что будет поддерживать Украину до ее победы в войне / ua.depositphotos.com

Хочу вернуться к вашим словам о "красных линиях". Разве та же Курская операция не доказала в очередной раз, что "красные линии" Кремля достаточно гибкие и легко сдвигаются? Возможно, это будет вдохновлять США быть более решительными?

К сожалению, термин "вдохновлять" здесь не сработает. Но Курская операция, безусловно, повлияла на многое. Прежде всего она разрушила одну из "красных линий" в головах западных, в частности, американских, политиков.

То, что западные страны, в частности, США, поддержали право Украины вести боевые действия на территории России, право защищаться таким образом, является большим достижением, которое свидетельствует о преодолении одной из "красных линий".

Но все равно остаются опасения и "красные линии", которые Байден и некоторые европейские политики сами себе нарисовали. Это, скорее, политико-психологическая проблема. Поэтому нам приходится каждый раз разрушать "красные линии", или западные политики начинают понимать, что нарисованные ими линии надо отменять и помогать Украине.

Вспомните, как Запад не предоставлял Украине ПВО, потому что считал, что это будет считаться признаком его участия в войне. На самом деле это не так. Если вы передаете оружие другой стране, это не означает, что вы участвуете в войне, потому что оружие становится оружием страны, которая воюет. Но, тем не менее, такие опасения были. Но когда Россия начала разрушать украинскую энергетику осенью 2022 года, Запад понял, что нужно давать ПВО.

Есть немало других примеров: предоставление тяжелых вооружений, артиллерии, танков, F-16.

Это проблема самоограничений демократических политиков, которые мыслят иначе. Во время Второй мировой войны у американских политиков так же были "красные линии", и эти линии тоже пришлось преодолевать. Поэтому ничего нового.

Кроме того, сказываются личностные моменты, то есть специфика личности определенных политиков, в частности, Байдена. Камалу Харрис мы пока мало знаем, поэтому какими будут особенности ее политического стиля, и будет ли она более решительной, чем Байден – пока не понятно.

Путин несколько дней назад сказал, что он поддерживал Байдена, а теперь, соответственно, будет поддерживать Харрис. Почему не Трампа?

Не надо это воспринимать буквально и всерьез. Это игра Путина и пас Трампу – мол, любые замечания или обвинения Трампа в том, что он поддерживает Россию, будут нейтрализованы ссылкой на это заявление Путина. Поэтому сразу после этого заявления Трамп сказал, что он выступает за отмену санкций против России. Правда, он не сказал об этом прямо, а в контексте. Не надо воспринимать это буквально и думать, что он обязательно это сделает.

Кого реально поддерживает Россия? Для меня есть четкий критерий. В России проводился опрос, и россиян спросили, кого они поддерживают на выборах в США. Половина опрошенных сказали, что никого – это понятно: это выборы в другой стране, чужая политика, враги. Но из другой половины абсолютное большинство поддерживает именно Трампа. А Россия – это страна, где общественное мнение определяется официальной пропагандой. И что бы там ни говорил Путин, очень заметно, что официальная пропаганда РФ не скрывает своей симпатии к позиции Трампа.

Трамп склонен к компромиссу, а не к поддержке Украины до победы / ua.depositphotos.com

Для Кремля и Байден, и Камала Харрис – это враги, но враги очевидные и последовательные. С ними и с тем, какой будет их политика, все понятно. А вот какой будет политика Трампа – не известно.

Путин уже сталкивался с Трампом-президентом. И отношения между США и Россией тогда не улучшились, а ухудшились. Но, тем не менее, симпатия, скорее, к Трампу. И не потому что Трамп хороший, а потому что его политика хотя бы частично соответствует российским интересам: во-первых, у него есть готовность к переговорам, причем немедленным, а Россия надеется, что ей удастся продвинуть свою позицию на таких переговорах; во-вторых, Трамп разрушает евроатлантическую солидарность и готов отказаться от части безопасностных обязательств по отношению к Европе, а, соответственно, и к Украине; в-третьих, Трамп готов договариваться, в отличие от Байдена и Харрис.

Кроме того, Трамп – это фактор конфликтности в США, он подрывает стабильность в Штатах, а это отвечает интересам России. Документы, которые недавно обнародовали американские спецслужбы, рассказывали о том, как работает политика России, в частности, информационно: РФ работает на разжигание конфликтов. Для России выгодна не победа Харрис или Трампа, а политический кризис в США. Это главная цель России, на которую она работает.

И заявление о поддержке Камалы Харрис прозвучало как раз для того, чтобы возмутить американскую политику, отвлечь внимание от реальных целей. Это делается специально, чтобы подорвать позиции демократов, в частности, Камалы Харрис.

Да и объяснение Путина, почему он поддерживает именно Харрис – "она заразительно смеется", наверное, о многом говорит.

Да, это показательно. Это хитрый троллинг в стиле Путина.

Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) – украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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