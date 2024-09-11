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Превзошла ожидания: Маск неожиданно похвалил Харрис после дебатов с Трампом

Даяна Швец
11 сентября 2024, 18:01
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Камала Харрис сегодня вечером превзошла ожидания большинства людей, считает Илон Маск.
Трамп, Харрис, Маск
Маск высказался о дебатах в США / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com, фото pixabay, фото REUTERS

Сегодня в США состоялись скандальные дебаты между кандидатами в президенты Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Сторонники Демократической партии волновались перед дебатами между вице-президентом Харрис и республиканским экс-президентом Трампом, ведь для Харрис это были первые дебаты такого масштаба, тогда как для Трампа - уже восьмые в его карьере.

Однако даже извечный любитель Трампа - основатель Tesla, Space X и владелец X (бывший Twitter) Илон Маск признал силу оппонентки республиканцев. Американский миллиардер написал в X, что кандидат на пост президента США Камала Харрис "превзошла ожидания большинства людей" на дебатах с Дональдом Трампом.

Кто такой Илон Маск

Илон Рив Маск - инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компаний "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink и The Boring Company, главный дизайнер (Chief Product Architect), генеральный директор и председатель совета директоров "Tesla Inc.", управляющей заводом Tesla. Входит в совет директоров компании "SolarCity", основанной его двоюродными братьями.

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Во время российского вторжения Илон Маск публично поддержал Украину и обеспечил поставки сервисов глобальной спутниковой системы Starlink на территорию Украины после официального обращения Михаила Федорова - министра цифровой трансформации Украины - 27 февраля 2022 года.

3 октября 2022 года Маск опубликовал в Twitter твит, который многие восприняли как фактически поддерживающий российскую пропаганду. Этот твит привел к бурным негативным реакциям, в результате чего акции Tesla упали в цене на 8,5 % в течение 12 часов, а сам Маск получил всеобщее осуждение некоторых влиятельных лиц. Ему даже иронично предложили "отдать Аляску, историческую территорию России до 1867 года для того, чтобы задобрить Путена?"

На твит отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский, который предложил проголосовать за: Илона Маска, который за Украину или Илона Маска, который за Россию.

В начале ноября 2023 года Маск заявил, что Украине пора идти на переговоры с Россией, чтобы избежать новых смертей на фронте.

13 февраля 2024 года Илон Маск высказался против законопроекта США о предоставлении финансовой помощи Украине и призвал американцев давить на сенаторов, чтобы они не одобряли продолжение военной помощи Украине. По его мнению, Путин не может проиграть войну и поэтому не нужно помогать Украине, сообщает Википедия.

Однако Маск был бы не Маск, если бы не добавил, что не считает дебаты справедливыми. Несмотря на похвалу Харрис, он заявил, что все равно будет продолжать поддерживать Трампа.

"Камала Харрис сегодня вечером превзошла ожидания большинства людей. Тем не менее, когда дело доходит до выполнения задач, а не просто до приятных слов, я твердо верю, что Трамп выполнит свою работу гораздо лучше. В конце концов, если Камала может делать великие вещи, почему она этого не делает? Байден редко появляется на работе, поэтому она уже главная", - заявил Маск.

По мнению Маска, если не будет проведена существенная реформа правительства, "законы и правила будут ухудшаться с каждым годом".

"Трамп поддерживает правительственную комиссию по эффективности, чтобы позволить делать большие вещи, Камала - нет. Мы никогда не достигнем Марса, если Камала победит", - утверждает Маск.

Скандальные заявления Трампа о войне в Украине

Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине, возможно, придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.

О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".

"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", - заявил политик.

По словам Трампа, у него "отличные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.

Дебаты Трампа и Харрис - что известно

Как известно, во время долгожданных дебатов республиканец дважды уклонился от вопроса о победе Украины. А вот кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила о поддержке Украины в войне с Россией.

Впоследствии Трамп заявил, что больше не будет участвовать в дебатах с Харрис. Кандидат в президенты США уверен, что дебаты с Харрис были победными для него.

А вот политолог Петр Олещук с Трампом не согласен - он убежден, что дебаты завершились с преимуществом для Камалы Харрис. Политтехнологически команда демократа очень грамотно использовала дебаты, считает он.

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