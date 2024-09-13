Лондон и Вашингтон обсуждают использование Украиной ракет Storm Shadow с навигацией США - СМИ

При использовании в сложных операциях Storm Shadow часто помогают предоставленные США данные, помогающие составлять карту местности с высоким уровнем точности.

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США и Британия обсуждают использование Украиной британских ракет с навигацией США - Bloomberg / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Американское и британское правительства обсуждают разрешение Украине наносить удары большой дальности по российской территории. Речь идет об использовании британских крылатых ракет с навигационными данными США.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, этот вопрос был частью разговоров, состоявшихся в последние несколько дней с участием госсекретаря США Энтони Блинкена в Лондоне и Киеве.

Пока Киев настаивает на более мощном западном оружии для ударов по военным объектам на территории России, официальные лица говорили о том, может Белый дом предоставить Украине разрешение на использование британских ракет Storm Shadow в трансграничных атаках, сообщили источники.

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Storm Shadows и GPSStorm Shadows – это высокоточные управляемые ракеты воздушного запуска с дальностью стрельбы более 250 километров (155 миль). Они летят низко на высоких скоростях, используя систему, сочетающую так называемую инерциальную навигацию с системой глобального позиционирования и навигацией по рельефу местности.

Основные характеристики Storm Shadow / Инфографика Главреда

Система спутниковой навигации GPS управляет Пентагон, но она также используется для общественных целей, например онлайн-прокладки для водителей.

При использовании в сложных операциях ракетам Storm Shadow часто помогают предоставленные США данные, помогающие им составлять карту местности с высоким уровнем точности, отметили источники агентства.

Удары вглубь России западным оружием

США долгое время не предоставляли разрешения применять свои ракеты для ударов вглубь РФ, а после вторжения оккупационной армии в Харьковскую область, позволили бить только в приграничной зоне на глубину не более 100 километров.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что президент США Джо Байден 13 сентября обсудит с британским премьером Киром Стармером вопрос предоставления разрешения Украине бить вглубь России.

Группа ключевых республиканцев в Палате представителей Конгресса США обратилась к президенту Джо Байдену с призывом отменить ограничения на использование американского оружия для ударов в глубину РФ. Это письмо было отправлено накануне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев 11 сентября. Республиканские законодатели утверждают, что "беспокойство администрации по эскалации последовательно опровергаются с первого дня войны".

Как пишет Bloomberg, партнеры Украины хотят понять, чего стремится достичь Киев, прежде чем разрешить использовать свое оружие для ударов по территории РФ. Во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми оказывали давление на президента Владимира Зеленского и его команду. По данным издания, Блинкен и Ламми хотели, чтобы Зеленский дал долгосрочный план на следующий год.

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