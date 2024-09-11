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"Решение уже принято": Британия позволит Украине бить ракетами Storm Shadow по РФ -СМИ

Руслана Заклинская
11 сентября 2024, 22:28
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Решение о применении Storm Shadow для ударов по российским целям было принято непублично, рассказали в The Guardian.
'Решение уже принято': Британия позволит Украине бить ракетами Storm Shadow по РФ -СМИ
Британия изменила позицию по использованию Storm Shadow / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, armyinform.com.ua

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лемми во время визита в Киев намекнули, что их страны снимут ограничения на использование Украиной западного дальнобойного оружия против военных объектов в России. Решение уже приняли частным образом. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на источники в британском правительстве.

Блинкен и Лемми провели встречу с президентом Владимиром Зеленским и заверили, что передадут результаты переговоров своим "боссам" - президенту Джо Байдену и премьер-министру Киру Стармеру.

Выступая в Киеве вместе с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми, Блинкен подчеркнул, что США "с первого дня" адаптировали свою политику в зависимости от развития событий на фронте в Украине и будут продолжать это делать.

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По словам Лемми, отправка Ираном баллистических ракет в Россию, о чем стало известно в последние дни, повлияла на изменение стратегического подхода Вашингтона и Лондона. Такие действия он назвал "значительной и опасной эскалацией".

По данным источников из правительства Великобритании, решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям в России уже принято, однако официального объявления об этом, вероятно, не будет во время встречи Байдена и Стармера в Вашингтоне.

В то же время эта тема станет частью общего обсуждения войны в Украине и способов ее завершения. Лидеры США и Великобритании также планируют не привлекать слишком много внимания к конкретным системам вооружения, поскольку целью дискуссии является общая стратегия.

"Совместный визит Блинкена и Лемми в Киев в среду для встречи с Зеленским не состоялся бы, если бы не было положительного решения по Storm Shadow. Но публичное объявление о ракетах большой дальности в Киеве считалось бы лишней провокацией", - отметили британские чиновники в комментарии The Guardian.

В то же время, вероятно, США все еще оставят ограничения по использованию Украиной ракет, радиус действия которых составляет не менее 190 миль, чтобы "избежать необдуманных или ненужных атак".

Выступая в Киеве, Лемми отказался раскрывать детали частных переговоров, чтобы не предоставить Путину "преимущество". Он остро раскритиковал российскую агрессию и обвинил Путина в империализме и фашизме, назвав его действия "наглыми и жадными".

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