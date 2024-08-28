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По РФ Storm Shadow можно бить: но Британия заявила о нюансе

Степан Гафтко
28 августа 2024, 02:49
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Великобритания поддерживает использование своего оружия против РФ, но официально не говорит об этом, чтобы не создавать конфликт с США.
По РФ Storm Shadow можно бить: но Британия заявила о нюансе
Штормовая тень / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Великобритания поддерживает удары ВСУ по России ракетами Storm Shadow, но это идет в разрез с принципами США.

"Владимир Зеленский неоднократно просил разрешить использовать оружие, которое может избегать вражеских радаров и поражать точные цели на расстоянии до 190 миль (более 300 км, - УНИАН), для нанесения ударов в глубине России. Несмотря на путаницу с позицией правительства, The Telegraph понимает, что Даунинг-стрит это поддерживает. Однако ракеты, как правило, используются вместе с засекреченными американскими системами, что требует разрешения Вашингтона. The Telegraph понимает, что Великобритания не обращалась к США с официальным запросом относительно использования Украиной ракет на территории России. Понятно, что беспокойство США по поводу этого шага было четко выражено", - говорится в материале.

Источник издания в Белом доме сообщил, что администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что использование этих ракет даже без одобрения Вашингтона может привести к эскалации ситуации и втягиванию американских войск в конфликт.

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Британский премьер Кир Стармер, насколько известно, не хочет провоцировать конфликт из-за этого вопроса и применяет "консультативный подход" к переговорам с США. Источник в британском правительстве заявил: "Мы хотим обсуждать с союзниками подобные вещи, а не пытаться подтолкнуть их к этому".

"Соединенные Штаты в частных разговорах сетуют на подход Британии к предоставлению военного оборудования Украине с позиции авангарда. В начале этого года Грант Шаппс, будучи тогдашним министром обороны, как известно, настаивал на том, чтобы Киев нанёс удар по российским военным кораблям в Крыму, в то время как Америка была более осторожной. Источники сообщали, что решение Великобритании стать первой западной страной, которая поставила Украине основные боевые танки, а также стремление страны поставить истребители F-16 вызвали беспокойство в Вашингтоне, поскольку чиновники считали, что Лондон пытается подтолкнуть их к подобным решениям", - отмечается в материале.

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