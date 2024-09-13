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РФ истощают за счет жизней украинцев: тревожный прогноз насчет стратегии США

Алексей Тесля
13 сентября 2024, 13:59
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Необходимо иметь четкую стратегию, каким образом США видят завершение этой войны, уверен Владимир Фесенко.
Украинские военные, Владимир Фесенко
Владимир Фесенко оценил отношение Запада к войне в Украине / Главред, 95 отдельная десантно-штурмовая бригада

Осторожная стратегия США по отношению к войне в Украине заключается в том, Америка стремится к ослаблению России в войне, и истощению ее ресурсов, заявил политолог, правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Это выгодно Соединенным Штатам. Но для нас, для Украины, это не совсем выгодно", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что необходимо иметь четкую стратегию, каким образом США видят завершение этой войны: либо путем предоставления такой помощи, чтобы Украина имела качественное преимущество над Россией и смогла бы вытеснить российские войска со своей территории, или освободить хотя бы большую часть своей территории; или переговоры.

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"Но нет ни того, ни другого. И это главная проблема. Это главная слабость в позиции Байдена и его администрации по отношению к нынешней войне между Россией и Украиной", - говорит он.

Политолог уверен, что пока остается открытым вопрос о том, какова будет позиция Камалы Харрис по этому вопросу.

"Россию истощают за счет жизней украинцев, за счет разрушения Украины. Конечно, для нас это не совсем выгодно", - резюмировал Фесенко.

Кто такой Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Ранее сообщалось о том, что будущая администрация Трампа захочет "заморозить" войну в Украине. Джеймс Ди Вэнс рассказал о видении Трампом "урегулирования" российско-украинской войны.

Напомним, Дональд Трамп в течение предвыборной кампании неоднократно утверждал, что сумеет быстро покончить с войной в Украине. Недавно кандидат в президенты США заявил, что усадит Украину и Россию за стол переговоров еще до своей инаугурации.

Как сообщалось ранее, Трамп также может снять санкции против России, аргументируя это решение их негативным влиянием на рост доллара.

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