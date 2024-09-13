Еще 49 украинцев вернулись домой: среди них - защитники 'Азовстали'

В пятницу, 13 сентября, в Украину вернулись 49 украинцев и украинок. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Еще одно возвращение наших людей, которого мы всегда ждем и ради которых работаем. 49 украинцев и украинок дома. Это воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также наши гражданские люди. В частности, Ление Умерова - девушка, которую россияне захватили в заложники, когда она приехала заботиться о больном отце. Также удалось освободить еще часть защитников и защитниц "Азовстали". Дома и Герой Украины, военный медик Виктор Ивчук", - написал президент.
Он также поблагодарил команду, которая обеспечивает освобождение пленных и заложников из российской неволи.
"Отдельно хочу отметить каждое наше, украинское, подразделение, которое пополняет обменный фонд для нашего государства. Все наши воины, которые берут в плен российского оккупанта, все наши службы, которые обезвреживают российских диверсантов и коллаборационистов, приближают освобождение наших людей. Должны вернуть домой всех наших - и воинов, и гражданских", - подчеркнул Зеленский.
В то же время, Дмитрий Лубинец сообщил, что всего с начала полномасштабного вторжения дома 3569 украинцев. Сегодня состоялся 56-й обмен военнопленных.
По его словам, состояние здоровья возвращенных очень тяжелое, многие из них потеряли десятки килограммов веса.
"На месте обмена в обязательном порядке находятся сотрудники Офиса Омбудсмана. Они фиксируют, в каком состоянии возвращаются наши воины домой. А также - информируют вернувшихся украинцев о том, какие они имеют права. В частности, право на надлежащий медицинский осмотр, реабилитацию, восстановление документов. Защита прав военнопленных - одно из направлений нашей работы", - добавил он.
Украинцы вернулись домой - видео:
Добавим, что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отметил, что сегодня на украинскую землю благодаря колоссальной работе удалось вернуть домой 21 защитника и защитниц системы МВД."Среди них - 15 военнослужащих Национальной гвардии, из них 11 женщин. Также на родную землю вернулись 4 офицера Государственной пограничной службы и 2 офицера Национальной полиции, бойцы КОРДа из Донецкой области. Все они - защитники Мариуполя и Азовстали", - написал он.
Кто такой Дмитрий Лубинец
Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик.
В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.
Обмен военнопленными - что известно
Напомним, Украина и Россия провели 24 августа, на День Независимости, масштабный обмен пленными - 115 и 115 человек. Тогда домой вернулись воины Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы.
Дмитрий Лубинец ранее говорил, что после того, как украинские войска активно начали продвигаться в Курской области, российская сторона инициировала переговоры по обмену военнопленными.
Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов говорил, что во время заседания Ставки Стратегии по возвращению украинцев из плена было сообщено, что в первую очередь будут возвращать бойцов с "Азовстали", а также воинов, которые имеют ранения и болеют.
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