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У США есть две установки: политолог объяснил, почему Вашингтон рисует "красные линии"

Руслана Заклинская
13 сентября 2024, 16:43
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США стремятся истощить Россию в долговременной войне, чтобы она ослабла стратегически, рассказал Владимир Фесенко.
У США есть две установки: политолог объяснил, почему Вашингтон рисует 'красные линии'
США имеют две ключевые установки в российско-украинской войне / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского

На третьем в году полномасштабной войны США до сих пор не определили четкой стратегии относительно конечных результатов войны. Администрация Байдена руководствуется принципами реальной политики, которая является прагматичной и часто циничной. Об этом в интервью Главреду рассказал политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его словам, США имеют две ключевые установки в этой войне. Первая - поддержать Украину, чтобы она не проиграла войну. Вторая - избегать прямого военного столкновения с Россией.

"США нам не помогали активно оружием перед российским вторжением, да и в первый месяц войны давали только легкое оружие в ограниченных количествах, потому что просто не верили в то, что мы выстоим. Штаты были готовы к тому, что Украина проиграет войну. США начали помогать гораздо позже - когда увидели, что России не удалось захватить Киев и победить Украину. Но и тогда эта помощь была с массой "красных линий" и такой, чтобы мы просто не проиграли эту войну", - отметил Фесенко.

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В то же время есть предположение, что администрация Байдена боится возможного распада России, как когда-то США опасались распада СССР. Но, как отметил политолог, на сегодня предпосылок для распада РФ не существует, и это не является актуальной угрозой.

"Я думаю, что надо исходить из другого - из психологии Байдена: он очень осторожен, что проявляется не только по отношению к Украине, но и во многих других вопросах... Осторожность - одна из главных черт его политического темперамента. Если наш президент вспыльчивый, решительный, эмоциональный, то Байден, наоборот, слишком осторожный", - подчеркнул эксперт.

Фесенко добавил, что США не хотят рисков ядерной войны, поэтому и возникают различные "красные линии". Штаты опасаются, что в случае серьезных потерь Россия может использовать тактическое ядерное оружие.

"Они всегда считали, что Путин может использовать против Украины как минимум тактическое ядерное оружие, если Украина начнет освобождать Крым. Американцы остерегались этого и тогда, когда происходила Харьковская операция, и освобождение Херсона. Они считают, что тогда действительно был риск использования Россией тактического ядерного оружия, но тогда Штаты вместе с Китаем на нее эффективно повлияли. Тем не менее, такие опасения существуют, и именно поэтому действует запрет сбивать российские дроны и ракеты над территорией стран НАТО", - пояснил политолог.

Кроме этого, некоторые эксперты считают, что США сознательно позволяют России истощаться в этой войне, тратя свои ресурсы, что в долгосрочной перспективе выгодно Вашингтону. Однако для Украины такая стратегия не является идеальной.

Кто такой Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Стратегия США в российско-украинской войне - что известно

Напомним, администрация президента США Джо Байдена сосредоточилась на сдерживании российско-украинской войны, пытаясь избежать ее эскалации и ядерной угрозы. Однако такая осторожная стратегия приводит к задержкам в поставках оружия и ограничениям для Украины, что вызывает критику, особенно со стороны стран Восточной Европы.

Издание Foreign Policy подчеркивает, что такая позиция Вашингтона не помогает одолеть Россию, а наоборот дает ей время укрепить армию, что увеличивает потери Украины и риски для будущего.

Политолог Владимир Фесенко отметил, что стратегия США относительно войны в Украине заключается в ослаблении России путем истощения ее ресурсов, что выгодно Америке, но не Украине. Он подчеркнул, что Украине нужна четкая стратегия от США: либо поддержка для вытеснения российских войск, либо переговоры. Однако на данный момент нет ни того, ни другого.

Как сообщал Главред, США намерены объявить о разрешении Украине наносить удары вглубь России, в частности ракетами ATACMS. Президент США Джо Байден не исключает, что Украине разрешат использовать предоставленное дальнобойное оружие для ударов по целям России.

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