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Вероятные цели дальнобойных ударов по РФ: в NYT узнали, куда могут бить ВСУ

Алексей Тесля
13 сентября 2024, 12:51
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Курская операция продемонстрировала, что опасения относительно пересечения "красных линий" РФ преувеличены.
Вероятные цели дальнобойных ударов по РФ: в NYT узнали, куда могут бить ВСУ
В США думают над разрешением бить по территории РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, US Army

Во время встречи министр обороны США Ллойд Остин задал своему украинскому коллеге Рустему Умерову несколько вопросов о том, какие объекты в России ВСУ собираются атаковать.

Американский чиновник пытаясь убедиться, что Украина сосредоточится на военных объектах, таких как аэродромы, а не на электростанциях или другой гражданской инфраструктуре, при этом глава Пентагона также поинтересовался тем, какую цель может иметь такое нацеливание, пишет The New York Times.

В свою очередь Умеров отмечал, что "красные линии" России были просто блефом, который замедлил усилия Запада, направленные на помощь Украине. Он также сказал Остину, что наступлением на Курщину Украина продемонстрировала, что может вторгнуться и даже оккупировать российскую территорию, не разжигая Третью мировую войну.

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Авторы материала отмечают, что на засекреченных брифингах представители американской разведки высказывают глубокую обеспокоенность относительно прямого участия США в попытке Украины захватить и удержать позиции в Курской области РФ.

При этом в разведке США предупредили, что Россия может предоставить технологическую помощь, которая позволит Ирану и его прокси-силам атаковать американские войска на Ближнем Востоке.

В свою очередь, во время ряда встреч с американскими высокопоставленными чиновниками, украинские официальные лица заявляли, что Курская операция продемонстрировала, что опасения США относительно пересечения российских "красных линий" были преувеличенными.

Именно поэтому украинские чиновники считают, что США должны позволить ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов вглубь России.

Сколько стран разрешили Украине наносить удары по РФ своим оружием

О поддержке украинских ударов по территории страны-агрессора РФ заявили уже 11 стран НАТО. Однако среди них пока нет Соединенных Штатов и Германии.

Британия первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Британия передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы MLRS M270. Также Украина получала от Лондона артиллерийские системы AS-90.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил в поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, Франция должна разрешить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты".

Франция, в частности, передавала Украине дальнобойные ракеты Scalp, которые являются аналогами британских Storm Shadow, а также системы MLRS M270 и гаубицы Caesar.

Швеция не против ударов Украины по России шведским оружием. Как заявил министр обороны Пол Йонсон, страна поддерживает международное право и право Украины на самозащиту. От Швеции Украинаполучала самоходные артиллерийские установки Archer.

Чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада. Чехия передавала Украине десятки танков Т-72, а также вертолеты.

Польша передала Украине танки и самоходные артиллерийские установки Krab. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина вправе воевать с Россией так, как она считает нужным.

"Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целях на территории агрессора, необходимые для самообороны", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уверен, что страны, передающие Украине дальнобойное оружие, должны предоставить ВСУ разрешение бить ею по военным объектам на территории РФ.

"Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - сказал он.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения.

Литва призвала западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ.

"Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - сказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Отметим, Эстония, Литва иЛатвия не передавали Украине дальнобойного оружия.

Как заявляла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии.

"Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, имеющие другую позицию, изменят ее", - говорила она.

Нидерланды передавали Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, а также находятся в процессе передачи истребителей F-16.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие.

"Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на происходящее, мы на их стороне. И у Канады нет никаких условий для поставок оружия в Украину, и потому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - сказала она.

Канада, в частности, передавала Украине свои танки Leopard.

Дальнобойные удары по РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что США готовятся объявить о разрешении ВСУ бить ATACMS по России. Украина последние месяцы усиленно призывала Вашингтон разрешить бить вглубь России имеющимися дальнобойными ракетами США.

Напомним, ранее появилась реакция Владимира Путина на вероятность дальнобойных ударов ВСУ по России. Кремлевский диктатор как всегда угрожает Североатлантическому блоку "последствиями".

Как сообщалось ранее, США приблизились к решению предоставить Украине ракеты большой дальности для F-16 — ракеты JASSM дальностью до 400 км.

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