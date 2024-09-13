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Перекрытие дорог и срочная эвакуация: детали мощной "бавовны" в Мариуполе

Мария Николишин
13 сентября 2024, 09:24
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Известно о попадании в треугольнике с. Портовское-с. Рыбацкое и Мелекино, говорит Андрющенко.
Перекрытие дорог и срочная эвакуация: детали мощной
Взрывы в Мариуполе / коллаж: Главред, фото: t.me/andriyshTime

В ночь на 13 сентября в Мариуполе было шумно. Известно о прилете в Мариупольском районе. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В частности известно о попадании в треугольнике с. Портовское-с. Рыбацкое и Мелекино. Там произошла детонация сразу после попадания.

"Зарево видят в 10 км. от точки попадания в Мангуше", - отметил Андрющенко.

видео дня

Взрывы в Мариуполе - видео:

Перекрытие дорог и срочная эвакуация: детали мощной

По его словам, детонация складов продолжалась до 5 утра. То есть 4 часа подряд.

Позже он подтвердил попадание по складу с БК и ракетами для систем ПВО в хуторе Глубокое (треугольник Мелекино-Портовское-Рыбацкое).

"Предварительно возможно поражение дежурного расчета ПВО, детали устанавливаем. Сейчас рассматривается вопрос эвакуации с. Портовское. Все перекрыто военными. Выезд в сторону Мариуполя перекрыт, частично закрыта трасса Мангуш-Мариуполь. По наблюдению с места - продолжается перебазирование в режиме срочная эвакуация после поражения. Подробности позже", - добавил советник мэра Мариуполя.

Перекрытие дорог и срочная эвакуация: детали мощной
Где раздавались взрывы в Мариуполе / фото: Петр Андрющенко

Кто такой Петр Андрющенко?

Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.

На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

Удары по складам РФ - последние новости

Напомним, 7 сентября Воронежскую область атаковали беспилотники. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации для региона из-за детонации склада боеприпасов.

В ночь на 22 августа в российском городе Калач-на-Дону Волгоградской области прогремели взрывы - целью стал аэродром Мариновка.

Кроме того, в ночь на 3 августа беспилотники Главного управления разведки Министерства обороны поразили склад горюче-смазочных материалов в Ростовской области России.

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