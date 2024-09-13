Перекрытие дорог и срочная эвакуация: детали мощной "бавовны" в Мариуполе

В ночь на 13 сентября в Мариуполе было шумно. Известно о прилете в Мариупольском районе. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
В частности известно о попадании в треугольнике с. Портовское-с. Рыбацкое и Мелекино. Там произошла детонация сразу после попадания.
"Зарево видят в 10 км. от точки попадания в Мангуше", - отметил Андрющенко.видео дня
Взрывы в Мариуполе - видео:
По его словам, детонация складов продолжалась до 5 утра. То есть 4 часа подряд.
Позже он подтвердил попадание по складу с БК и ракетами для систем ПВО в хуторе Глубокое (треугольник Мелекино-Портовское-Рыбацкое).
"Предварительно возможно поражение дежурного расчета ПВО, детали устанавливаем. Сейчас рассматривается вопрос эвакуации с. Портовское. Все перекрыто военными. Выезд в сторону Мариуполя перекрыт, частично закрыта трасса Мангуш-Мариуполь. По наблюдению с места - продолжается перебазирование в режиме срочная эвакуация после поражения. Подробности позже", - добавил советник мэра Мариуполя.
Кто такой Петр Андрющенко?
Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.
На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.
Удары по складам РФ - последние новости
Напомним, 7 сентября Воронежскую область атаковали беспилотники. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации для региона из-за детонации склада боеприпасов.
В ночь на 22 августа в российском городе Калач-на-Дону Волгоградской области прогремели взрывы - целью стал аэродром Мариновка.
Кроме того, в ночь на 3 августа беспилотники Главного управления разведки Министерства обороны поразили склад горюче-смазочных материалов в Ростовской области России.
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