США могут разрешить дальнобойные удары по РФ: СМИ о хитром плане Вашингтона

Джо Байден может дать зеленый свет Владимиру Зеленскому на удары по РФ.

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США могут разрешить дальнобойные удары по РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Украина может получить разрешение Соединенных Штатов на дальнобойные удары по территории страны-агрессора РФ, но без использования американского оружия.

Вашингтон может одобрить удары британскими и французскими ракетами по территории России, пишет издание The Times.

Журналисты ссылаются на данные анонимных источников, которые утверждают – президент США Джо Байден может дать зеленый свет президенту Украины Владимиру Зеленскому на использование ракет Storm Shadow и их французских аналогов Scalp для поражения целей на российской территории.

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Однако при этом США не дадут разрешение Украине применять для ударов американские ракеты ATACMS. Не исключено, что Байден обсудит этот вопрос с другими европейскими лидерами, чтобы выслушать их мнения по поводу любых изменений в политике.

Как известно, Британия, и Франция поддерживают снятие ограничений на использование Украиной своих дальнобойных ракет, но пока американцы блокируют эти изменения, опасаясь эскалации.

Что известно о дальнобойных ракетах SCALP Это французский вариант британской дальнобойной ракеты Storm Shadow. Французский вариант ракеты обозначается аббревиатурой SCALP-EG (фр. Systеme de croisiеre conventionnel autonome а longue portеe Emploi General - "многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением") Ракета создана на основе разработанной во Франции крылатой противоракеты Apache. Отличается тем, что несёт боеголовку вместо суббоеприпасов. Характеристики: Заявленная дальность полёта ракеты составляет примерно 560 км;

Ракета оснащена турбореактивным двигателем со скоростью 0,8 Маха;

Боеголовка имеет лидирующий заряд для разрушения грунта или проникновения в бункер, а также взрыватель с переменной задержкой для управления детонацией основного заряда;

Ракета весит около 1300 килограммов. Максимальный диаметр корпуса составляет 48 сантиметров, а размах крыла — 3 метра.

Дальнобойные удары по РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что США готовятся объявить о разрешении ВСУ бить ATACMS по России. Украина последние месяцы усиленно призывала Вашингтон разрешить бить вглубь России имеющимися дальнобойными ракетами США.

Напомним, ранее появилась реакция Владимира Путина на вероятность дальнобойных ударов ВСУ по России. Кремлевский диктатор как всегда угрожает Североатлантическому блоку "последствиями".

Как сообщалось ранее, США приблизились к решению предоставить Украине ракеты большой дальности для F-16 — ракеты JASSM дальностью до 400 км.

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