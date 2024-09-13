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"Отойдем на нашу территорию": Гетьман дал неожиданный прогноз боев на Курщине

Юлия Закрепа
13 сентября 2024, 15:53
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Алексей Гетьман заявил, что операция ВСУ на Курщине была направлена на то, чтобы оттянуть российские войска.
'Отойдем на нашу территорию': Гетьман дал неожиданный прогноз боев на Курщине
Что происходит в Курской области / коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада,72 ОМБр имени Черных Запорожцев

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман отметил, что операция на Курщине была направлена на то, чтобы оттянуть российские войска.

"Возникает вопрос, откуда россияне получили тяжелую технику. С севера есть река Сейм, где были взорваны мосты. Неоднократно мы слышали от нашего военно-политического руководства, что это был рейд. То есть начали использовать слово "рейд". Рейд означает, что военные подразделения заходят на территорию и потом покидают город. Рейд - это движение туда-сюда без задержания", - пояснил Гетьман для "Еспресо".

По словам эксперта, вероятно, что операция ВСУ на Курщине была направлена на то, чтобы оттянуть российские войска.

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"Есть много составляющих этой операции, и можно считать, что все они достигли успеха. Поэтому я не уверен, что мы будем, как говорится, "упираться рогом". Если россияне сосредоточат там большое количество живой силы и техники, вполне вероятно, что мы отойдем на наши территории", - отметил Гетьман.

Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Бои в Курской области

Напомним, что в ISW сообщили, что РФ могла перебросить войска с Покровского направления на Курск. Аналитики обратили внимание: маловероятно, что этих сил будет достаточно для того, чтобы вытеснить украинские войска с Курщины, если ВСУ выберут оборону. Россия перебросила силы с самого главного для себя направления.

В Defense Express раскрыли, что на самом деле происходит на Курщине. Сергей Згурец сообщил, что враг пытался разблокировать группировки, которые зажаты в Глуховском районе, проводя наступательные действия начиная от Кореневого на юг.

Британский генерал Чип Чепмен заявил, удержат ли ВСУ Курщину. По мнению генерал-майора Великобритании в отставке, Силы обороны не смогут удерживать всю захваченную территорию в Курской области. Поэтому нужно определить, какая территория в Курской области является жизненно важной.

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