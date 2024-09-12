РФ пошла в рекордное наступление колоннами из почти 50 единиц техники: как ответили ВСУ

Бойцы 46 аэромобильной бригады ДШВ ВСУ установили личный рекорд по количеству уничтоженной российской бронетехники за один день активных боев.

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Украинские военные установили личный рекорд / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

12 сентября, российские оккупанты на участке ответственности 46 аэромобильной бригады ВСУ перешли в массированное наступление с применением 46 единиц техники. Об этом сообщается в сообщении 46 ОАеМБр десантно-штурмовых войск ВСУ.

Военные отмечают, что россияне наступали в 4 волны с 05:45 утра до полудня на позиции украинских военных с целью сломать оборону украинских десантников.

"Танки, БТРы, БМП, пехота на мотоциклах - всего на нас перло 46 единиц бронированных и не очень транспортных средств. И рекорд был установлен, такого количества уничтоженной и поврежденной за один день вражеской техники на направлении ответственности 46 бригады еще действительно не было", - говорится в сообщении. видео дня

Из 46 единиц российской техники, которая наступала на позиции украинских войск, бойцы 46 аэромобильной бригады ВСУ смогли полностью уничтожить 9 бронемашин пехоты, 2 танка, 2 бронетранспортера и 2 мотоцикла. Кроме того, было выведено из строя 11 БМП.

"Кто из врагов успел вовремя накивать пятки, тем, считай, повезло - поживут еще. Но недолго, до следующей горячей встречи!", - уверяют десантники.

Потери Украины и России в войне Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены. Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составили 200-250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и наемников ЧВК "Вагнер"). Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты перебросили регулярные подразделения воздушно-десантных войск и новейшую тяжелую технику на Покровское направление, сообщил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

Тем временем подразделения 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии успешно провели контрнаступательные операции в Луганской области, продемонстрировав работу отряда разведки в лесах Донбасса.

В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои за Покровск и Часов Яр, которые являются важными для достижения Россией цели оккупации Донетчины, сообщает The Wall Street Journal. Оккупанты обстреливают логистический центр Покровск и продвигаются к нему, однако ВСУ продолжают обороняться, несмотря на превосходство противника в вооружении и численности.

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