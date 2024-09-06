Все горело и дымило: ВСУ уничтожили оккупантов термобарическими снарядами

Украинские военные продолжают свое наступление в Курской области РФ. ВСУ уничтожили врага термобарическими снарядами. В Сети появилось мощное видео.
Наши защитники применили против оккупантов огнеметные системы "Севалка-ВМ8" со специальными термобарическими снарядами. Командование Сил поддержки ВСУ сообщило, что в состав войск РХБ защиты сил поддержки входят огнеметные подразделения, которые осуществляют огнеметное поражение врага на его позициях и в укрытиях на наиболее важных направлениях.
"Огнеметные системы "Севалка-ВМ8" подразделений РХБ защиты Сил поддержки производят огненное поражение в Курской области живой силы противника специальными термобарическими снарядами", - говорится в сообщении.
Смотрите видео о мощном уничтожении врага в Курской области:
Операция в Курской области - последние новости по теме
Ранее Владимир Зеленский раскрыл цель Курской операции. Курская операция может повлиять на ситуацию на фронте, подчеркнул глава государства.
Операция ВСУ в Курской области продвигается согласно плану. Все определенные задачи украинские защитники успешно реализуют. Об этом ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Как сообщалось ранее, ВСУ мощно продвинулись в Курской области. Об этом сказал Владимир Зеленский. Украинские военные взяли под контроль еще два населенных пункта.
Другие новости:
- "Все задачи реализовываются": Зеленский раскрыл результаты Курской операции
- ВСУ могут пойти на Льгов и Курчатов: прогноз развития операции в Курской области
- В НАТО о ходе Курской операции: Украина "многого" достигла
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред