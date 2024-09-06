Все горело и дымило: ВСУ уничтожили оккупантов термобарическими снарядами

Украинские военные обстреляли термобарическими снарядами позиции оккупантов в Курской области.

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ВСУ уничтожили оккупантов в Курской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Украинские военные продолжают свое наступление в Курской области РФ. ВСУ уничтожили врага термобарическими снарядами. В Сети появилось мощное видео.

Наши защитники применили против оккупантов огнеметные системы "Севалка-ВМ8" со специальными термобарическими снарядами. Командование Сил поддержки ВСУ сообщило, что в состав войск РХБ защиты сил поддержки входят огнеметные подразделения, которые осуществляют огнеметное поражение врага на его позициях и в укрытиях на наиболее важных направлениях.

"Огнеметные системы "Севалка-ВМ8" подразделений РХБ защиты Сил поддержки производят огненное поражение в Курской области живой силы противника специальными термобарическими снарядами", - говорится в сообщении.

видео дня

Смотрите видео о мощном уничтожении врага в Курской области:

ВСУ уничтожили оккупантов в Курской области / фото: скриншот

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