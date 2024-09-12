РФ ведет бои за два важных города в Донецкой области: в чем опасность - WSJ

Этим летом целью российского наступления стал город Покровск, который является важным логистическим центром для украинских сил на востоке.

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РФ ведет ожесточенные бои за два важных города в Донецкой области / коллаж: Главред, фото: flickr

В Донецкой области армия страны-агрессора России ведет ожесточенные бои за Покровск и Часов Яр. Захват этих двух городов может приблизить РФ к достижению ее главной военной цели - оккупации Донетчины. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что оккупанты обстреливают украинский логистический центр Покровск и продвигаются к этому городу. Сейчас армия РФ находится в нескольких километрах от него. Впрочем, ВСУ обороняются, несмотря на преимущество россиян в вооружении и количестве личного состава.

Этим летом целью российского наступления стал город Покровск, который является важным логистическим центром для украинских сил на востоке. Wall Street Journal отмечает - украинские защитники утверждают, что их оборону подрывает недостаточное количество артиллерийских снарядов и отсутствие хорошо обученных войск.

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"Сейчас Покровск - это точка опоры для действий ВСУ на востоке. Город - важный дорожный и железнодорожный узел, через который проходит основной маршрут снабжения украинских сил в Донецкой области. Поэтому его потеря обернется тем, что Константиновка и Часов Яр будут иметь один основной путь снабжения с северо-востока. В свою очередь, российские войска приблизятся к западному краю Донецкой области", - пишет издание.

Кроме того, сообщается, что российские войска пытаются захватить важные высоты в городе Часов Яр.

"Его захват даст значительное преимущество россиянам в усилиях захватить Краматорск и Славянск. Оттуда оккупантам было бы легче наносить удары из артиллерии и БпЛА по украинским военным подразделениям и позициям", - добавляют в WSJ.

Известно и то, что захватчики возобновили атаки на Торецк, Курахово и Угледар. Авторы материала пишут, что обе стороны борются за то, чтобы достичь успехов до ноября, потому что холод и первый снег усложнят продвижение. Кроме того, в США состоятся президентские выборы.

Что такое The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Бои в Донецкой области - что известно

Напомним, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что российская оккупационная армия может окружить Силы обороны Украины в районе населенного пункта Невельское на Покровском направлении фронта.

Как сообщается в отчете британской разведки, армия страны-агрессора России за последние недели достигла тактического продвижения под Угледаром Донецкой области.

Также известно, что сейчас на Покровском направлении армия РФ сосредоточила все свои боеспособные подразделения. Если не удастся удержать Покровск в Донецкой области, то будет обречен и Часов Яр, заявил военный эксперт Павел Нарожный.

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