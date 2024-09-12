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"Ситуация тяжелая": РФ привлекла новейшую технику для наступления под Покровском

Юрий Берендий
12 сентября 2024, 18:17
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Россияне привлекли к наступлению на Покровском направлении элитные боевые подразделения и тяжелую бронетехнику, ситуация остается тяжелой, отметил офицер ВСУ.
'Ситуация тяжелая': РФ привлекла новейшую технику для наступления под Покровском
РФ привлекла новейшую технику для наступления под Покровском - офицер ВСУ / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap

Российские оккупанты перебросили на Покровское направление регулярные подразделения воздушно-десантных войск и привлекли к наступательным операциям новейшую тяжелую технику. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады сообщил, что ситуация на Покровском направлении является чрезвычайно сложной.

"Враг начал штурмы с 6 утра, привлекая новейшую тяжелую бронетехнику, в частности, БМП-3, танки и боевые машины десанта. Во время первого штурма враг использовал 20 единиц техники, затем - 11. Сейчас бои продолжаются", - отметил Цехоцкий.

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Он отметил, что враг перебросил на это направление регулярные воздушно-десантные войска РФ, которые пытаются обойти Покровск с флангов, в частности со стороны Мирнограда и Селидово.

По его словам, из-за жесткого сопротивления со стороны Сил обороны Украины у врага не удалось развить наступательные действия в лоб.

"Говорю о полосе обороны нашей бригады - это южные фланги, не буду называть населенные пункты, но ситуация очень тяжелая", - подчеркнул Цехоцкий.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Кто такой Сергей Цехоцкий?

Сергей Цехоцкий - военнослужащий 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, офицер Вооруженных Сил Украины. Регулярно в эфирах рассказывает о боях бригады в горячих точках фронта, в частности Авдеевском, Новопавловском и Покровском направлениях.

Бои на Покровском направлении - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, офицер 15-й бригады оперативного назначения НГУ, Александр Рясный отметил, что на некоторых участках Покровского направления продвижение армии РФ остановлено. Хотя штурмовые действия противника не уменьшились, заметно снижение активности вражеской пехоты.

Представитель ОУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий отметил, что в зоне ответственности оперативной группировки "Таврия" отмечается значительный рост интенсивности боевых действий.

В результате российских обстрелов в Покровске прекращено водоснабжение, восстановление пока невозможно, сообщил глава ОГА Вадим Филашкин.

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