УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украине не разрешили бить западным оружием по России: Зеленский назвал последствия

Юрий Берендий
12 сентября 2024, 17:28
71
Зеленский отметил, что вчерашние переговоры о предоставлении Украине разрешения бить вглубь РФ дальнобойным оружием западных стран были "очень серьезные".
Украине не разрешили бить западным оружием по России: Зеленский назвал последствия
Страны Запада так и не сняли запрет Украине бить ракетами по России / Коллаж Главред, фото: СтратКом ВСУ, УНИАН

Союзники Украины пока не предоставили Украине соответствующего разрешения на применение западного дальнобойного вооружения для ударов вглубь территории страны-агрессора России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Киеве.

Отвечая на вопрос о том, разрешили ли США и Великобритания использовать дальнобойное оружие против военных целей на территории России, Зеленский отметил, что если бы такое разрешение было предоставлено, результат его применения уже был бы заметен как на российских военных объектах, так и на временно оккупированных территориях Украины.

Президент также подчеркнул, что вчерашняя встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном и госсекретарем по иностранным делам Великобритании Дэвидом Лемми была очень важной и серьезной.

видео дня

"Украина по дальнобойности на этой встрече была очень подготовленной, очень убедительной и очень детальной. И это важно, что наши партнеры эти детали и сигналы от меня лично воспринимали", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что необходимо быть честными по вопросу получения разрешения на использование дальнобойного западного оружия для ударов по военным целям на территории России.

Он также отметил, что промедление с решением о применении этого оружия дает России возможность перемещать свои военные объекты вглубь своей территории

"Затягивание процесса по использованию нами соответствующего оружия, о котором вы говорите, которое, кстати, до сих пор с большим дефицитом у нас, возможности его использования по военным целям на территории Российской Федерации... затягивание этого процесса приводит к тому, что Россия занимается перемещением этих военных целей глубже на территорию России", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский отметил, что снятие ограничений на определенный тип оружия без предоставления ракет к нему не является реальным снятием ограничений. По его словам, это всего лишь способ избежать предоставления положительного решения по его использованию.

1710353048-9970.jpg
Что известно о ракетах "ATACMS" / Инфографика Главред

Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Удары по России западным дальнобойным вооружением - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, после удара россиян по Полтаве 3 сентября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал Европу и международное сообщество разрешить использование западного оружия для ударов по России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешение на применение дальнобойного оружия против ключевых стратегических военных объектов на территории России может помочь вытеснить оккупантов из Украины и защитить гражданских.

Тем временем Белый дом завершает работу над планом по ослаблению ограничений на использование американского оружия для ударов по территории России. Как сообщает Politico со ссылкой на западного чиновника и информированные источники, небольшая группа американских чиновников уже провела соответствующие переговоры, однако детали плана еще согласовываются.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский
Реклама

Главное за день

Украине не разрешили бить западным оружием по России: Зеленский назвал последствия

Украине не разрешили бить западным оружием по России: Зеленский назвал последствия

17:28 Украина
В РФ взорвали росгвардейцев вместе с техникой: в ГУР раскрыли детали операции

В РФ взорвали росгвардейцев вместе с техникой: в ГУР раскрыли детали операции

17:21 Мир
РФ бьет по гражданским в Харькове: в городе прогремела серия мощных взрывов

РФ бьет по гражданским в Харькове: в городе прогремела серия мощных взрывов

17:04 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Концерты отменены : с alyona alyona произошло несчастье - детали 93553

"Концерты отменены": с alyona alyona произошло несчастье - детали

Гороскоп на завтра 13 сентября: Козерогам - фантастическая карьера, Рыбам - напряженный день 7158

Гороскоп на завтра 13 сентября: Козерогам - фантастическая карьера, Рыбам - напряженный день

Парализованной до конца жизни : что случилось с Оксаной Билозир - детали 6907

"Парализованной до конца жизни": что случилось с Оксаной Билозир - детали

Под Покровском РФ пошла в наступление с кучей бронетехники: какой отпор дают ВСУ 6234

Под Покровском РФ пошла в наступление с кучей бронетехники: какой отпор дают ВСУ

Последние новости

17:28

Украине не разрешили бить западным оружием по России: Зеленский назвал последствия

17:21

В РФ взорвали росгвардейцев вместе с техникой: в ГУР раскрыли детали операцииФото

17:04

РФ бьет по гражданским в Харькове: в городе прогремела серия мощных взрывов

16:55

Где лучше сажать виноград в тени или на солнце: урожай будет впечатляющий

16:48

Будущая администрация Трампа захочет "заморозить" войну в Украине: что сказал Вэнс

Курская операция ВСУ сломала планы россиян, осенью РФ станет в оборону - КузанКурская операция ВСУ сломала планы россиян, осенью РФ станет в оборону - Кузан
16:47

Зеленский подписал важный законопроект: кого ждет отсрочка от призыва

16:40

22-летняя "пышка из Отчаянных домохозяек" впервые станет мамой

16:39

Ветки малины будут ломиться от плодов: что сделать осенью для рекордного урожаяВидео

16:19

РФ меняет тактику обстрелов Украины: украинцам сказали, чего ждать осенью

Реклама
16:19

Как использовать воду после варки картофеля - опытные хозяйки ее не сливают

16:17

Россиян кошмарят на востоке: Азов зачистил позиции РФ и "покрошил" оккупантовВидео

15:56

РФ обстреляла грузовое судно в Египет: Зеленский рассказал, есть ли жертвыФото

15:46

"Час с 10-сантиметровой иглой в глазу": известная актриса перенесла операцию

15:41

РФ ударила по машинам "Красного креста": Зеленский жестко отреагировал - есть погибшие

15:32

РФ ведет бои за два важных города в Донецкой области: в чем опасность - WSJ

15:31

Все идет по плану: Зеленский впервые подтвердил контрнаступление РФ на Курщине

15:19

Россия ночью выпустила "Шахеды" над Хмельницкой АЭС: подробности

15:13

"Очень большие потери": РФ меняет направления штурмов у Покровска – офицер НГУ

15:09

Зеленский встретится с Си Цзиньпином: СМИ назвали дату возможных переговоров

14:57

Резко стало плохо, Кирилла вывели под руки: патриарха Путина госпитализировали

Реклама
14:54

"Будет важное объявление о войне": когда закончится война - новый прогноз на осень

14:35

Соцопрос показал отношение венгров к вступлению Украины в ЕС

14:32

Молитва на деньги: святые, к которым можно обратиться во время трудностейВидео

14:30

Опасная пятница 13-го на носу: о чем предупреждают приметы

14:24

Генеральная битва РФ откладывается: как у ВСУ появился шанс переиграть врага

14:10

"Путин пошел на договорняк с Украиной!": российские патриоты в яростиВидеоблоги

14:09

Джон Бон Джови спас женщину от самоубийства на мосту - что случилосьВидео

14:05

Брат Соловий вступил в ряды ВСУ

13:47

РФ в панике перебрасывает резервы в Брянскую область: ВСУ прорываются в новом месте

13:43

Дым на весь город: в Омске горел завод по производству "Солнцепеков"

13:41

Довольного Чарльза затискали регбистки: смешное фотоВидео

13:28

РФ обстреляла энергетическую инфраструктуру в шести областях Украины - Минэнерго

13:24

Хотят умиротворения: Зеленский раскритиковал "мирную" позицию Бразилии и Китая

13:16

Самая спортивная певица раскритиковала Alyona Alyona и Зарицкую за лишний вес

13:00

Церковный праздник 13 сентября: что запрещено делать перед Воздвижением Креста Господня

12:58

За поддержку и помощь ВСУ: трех российских артистов накажут в РФ

12:56

Открыли дружественный огонь по судну: РФ перепутала свой самолет с беспилотником

12:52

Лайфхак на миллион: как пересадить растение из маленького горшка в большойВидео

12:32

Удары по территории РФ: известно, могут ли в США изменить свое мнение

12:19

Лучший способ не потерять сбережения: как убрать плесень с долларов

Реклама
12:12

Это не Покровское направление: РФ усилила давление еще на одном участке фронта

12:05

Бойцы ГУР и ВСУ пустили под откос грузовой поезд в Белгородской областиФото

12:03

"Парализованной до конца жизни": что случилось с Оксаной Билозир - детали

12:02

Графики возвращаются: в Киеве и нескольких областях ввели отключения - ДТЭК

11:52

Как отмыть духовку от застарелого жира - 3 народные средства, которые не подведут

11:41

Может ли один виноград убить собаку: эксперты рассказали об опасном продукте

11:40

Покровск остался без воды: оккупанты разрушили фильтровальную станцию и мост

11:15

Наступление РФ: Кузан сказал, когда оккупанты выдохнутся

11:08

Армия РФ способна напасть на НАТО: сколько времени осталось у Альянса

10:54

Китайский гороскоп на завтра 13 сентября: Драконам - транжирство, Козлам - скандалы

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщине
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять