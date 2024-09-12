Украине не разрешили бить западным оружием по России: Зеленский назвал последствия

Зеленский отметил, что вчерашние переговоры о предоставлении Украине разрешения бить вглубь РФ дальнобойным оружием западных стран были "очень серьезные".

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Страны Запада так и не сняли запрет Украине бить ракетами по России / Коллаж Главред, фото: СтратКом ВСУ, УНИАН

Союзники Украины пока не предоставили Украине соответствующего разрешения на применение западного дальнобойного вооружения для ударов вглубь территории страны-агрессора России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Киеве.

Отвечая на вопрос о том, разрешили ли США и Великобритания использовать дальнобойное оружие против военных целей на территории России, Зеленский отметил, что если бы такое разрешение было предоставлено, результат его применения уже был бы заметен как на российских военных объектах, так и на временно оккупированных территориях Украины.

Президент также подчеркнул, что вчерашняя встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном и госсекретарем по иностранным делам Великобритании Дэвидом Лемми была очень важной и серьезной.

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"Украина по дальнобойности на этой встрече была очень подготовленной, очень убедительной и очень детальной. И это важно, что наши партнеры эти детали и сигналы от меня лично воспринимали", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что необходимо быть честными по вопросу получения разрешения на использование дальнобойного западного оружия для ударов по военным целям на территории России.

Он также отметил, что промедление с решением о применении этого оружия дает России возможность перемещать свои военные объекты вглубь своей территории

"Затягивание процесса по использованию нами соответствующего оружия, о котором вы говорите, которое, кстати, до сих пор с большим дефицитом у нас, возможности его использования по военным целям на территории Российской Федерации... затягивание этого процесса приводит к тому, что Россия занимается перемещением этих военных целей глубже на территорию России", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский отметил, что снятие ограничений на определенный тип оружия без предоставления ракет к нему не является реальным снятием ограничений. По его словам, это всего лишь способ избежать предоставления положительного решения по его использованию.

Что известно о ракетах "ATACMS" / Инфографика Главред

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Удары по России западным дальнобойным вооружением - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, после удара россиян по Полтаве 3 сентября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал Европу и международное сообщество разрешить использование западного оружия для ударов по России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешение на применение дальнобойного оружия против ключевых стратегических военных объектов на территории России может помочь вытеснить оккупантов из Украины и защитить гражданских.

Тем временем Белый дом завершает работу над планом по ослаблению ограничений на использование американского оружия для ударов по территории России. Как сообщает Politico со ссылкой на западного чиновника и информированные источники, небольшая группа американских чиновников уже провела соответствующие переговоры, однако детали плана еще согласовываются.

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