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Зеленский подписал важный законопроект: кого ждет отсрочка от призыва

Даяна Швец
12 сентября 2024, 16:47
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21 августа законопроект №11391 поддержала Верховная Рада.
Зеленский подписал важный законопроект: кого ждет отсрочка от призыва
Зеленский подписал законопроект об отсрочке / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces, Офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №11391, согласно которому вносятся изменения в закон о мобилизации в части отсрочки от призыва на службу для тех, чьи родственники погибли на войне.

Можно прийти к такому выводу, ведь в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады появилась соответствующая отметка.

Как известно, 21 августа Верховная Рада поддержала законопроект №11391. Он предусматривает отсрочку от призыва для военнообязанных, чьи близкие родственники, в частности "родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра", погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях во время действия военного положения.

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Важно отметить, что в предыдущей редакции ст. 23 закона о мобилизации отмечалось, что "не подлежат призыву на военную службу по мобилизации военнообязанные, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях".

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, что в ТЦК объяснили, как в этом случае надо действовать всем военнообязанным. Отмечается, что с отсрочкой тоже могут призвать.

В ТЦК также рассказали, как сделать оформление отсрочки от мобилизации. Отмечается, наличие права и документов, подтверждающих право на отсрочку еще не подтверждает, что лицу она предоставлена.

Как известно, в начале сентября Верховная Рада приняла за основу законопроект о запрете мобилизации лиц в возрасте до 25 лет, отмечает народный депутат Железняк.

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