Оформление отсрочки от мобилизации: в ТЦК объяснили, как это сделать

В ТЦК объяснили, что наличие права и документов, подтверждающих право на отсрочку еще не подтверждает, что лицу она предоставлена.

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В ТЦК объяснили, как правильно оформить отсрочку от мобилизации / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Помощник начальника ТЦК и СП по правовой работе - начальник юридической службы Тернопольского ОТЦК и СП Роман Грунда предостерегает, что военнообязанные, которые имеют право на отсрочку, однако ее должным образом не оформили, подлежат мобилизации на общих основаниях. Соответствующее заявление спикер сделал во время брифинга.

"Отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется призывникам по семейным обстоятельствам, по состоянию здоровья, для получения образования и продолжения профессиональной деятельности. Но наличие права и документов, подтверждающих право на отсрочку еще не подтверждает, что лицу она предоставлена", - отмечает Роман Грунда.

​ Экономическое бронирование от мобилизации / Инфографика: Главред

Кроме этого, Роман Грунда объяснил, какой ряд мер должен принять военнообязанный, чтобы получить отсрочку.

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собрать необходимые документы, которые определены постановлением КМУ 560 "О порядке проведения призыва на военную службу по мобилизации";

лично посетить ТЦК по месту пребывания на воинском учете или по месту регистрации места жительства;

подать документы на комиссию, которая создана в ТЦК;

получить решение комиссии о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, еще недавно на Закарпатье сообщили о смерти мобилизованного в ТЦК. С целью выяснения всех обстоятельств дела был направлен запрос генеральному прокурору, подчеркнул Дмитрий Лубинец.

3 сентября Рада проголосовала за важный законопроект. Депутаты приняли за основу законопроект о запрете мобилизации лиц в возрасте до 25 лет, отмечает народный депутат Железняк.

Что интересно, экономическое бронирование могут ввести в этом году. Однако это один из самых сложных вопросов за последние годы, поэтому он обсуждается так долго.

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