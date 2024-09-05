На Закарпатье сообщили о смерти мобилизованного в ТЦК: реакция омбудсмена

С целью выяснения всех обстоятельств дела был направлен запрос генеральному прокурору, подчеркнул Дмитрий Лубинец.

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Дмитрий Лубинец прокомментировал смертельный случай в ТЦК на Закарпатье / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/EduCenter150, Facebook/dmytro.lubinets

Количество обращений по поводу неправомерных действий представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) увеличилось в Закарпатской области в последнее время.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Радой по правам человека Дмитрий Лубинец. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Telegram.

Что известно о смерти мобилизованного в ТЦК

Он отметил, что к его представителю в Закарпатской области обратилась гражданка Украины, которая в своем обращении сообщила о незаконном, по ее мнению, задержании работниками ТЦК и СП ее отца и избиении, что привело к его смерти.

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"Этот случай требует немедленного, всестороннего и беспристрастного расследования. В настоящее время сведения об уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 128 УК (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) внесены в ЕРДР", - написал он.

Кто такой Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981 года, Волноваха, Донецкая область) — украинский юрист и политик. В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

Лубинец сообщил, что с целью выяснения всех обстоятельств дела был направлен запрос генеральному прокурору.

"В случае выявления нарушений, потребую привлечения к ответственности виновных должностных лиц, независимо от их званий, рангов и занимаемых ими должностей. Справедливость должна быть восстановлена, а все должны понести соответствующее наказание", - добавил он.

/ t.me/dmytro_lubinetzs

Ранее сообщалось о том, что в Ковеле толпа людей пыталась прорваться в ТЦК. Конфликт спровоцировали российские спецслужбы, уверены в ТЦК.

Напомним, ранее сообщалось, что Сеть шокировала история, когда сотрудники ТЦК пытались заставить мужчин "добровольно" пройти военно-врачебную комиссию, чтобы в дальнейшем их мобилизовать. Мужчины не соглашались на это, после чего их силой держали в помещении военкомата. Одного мужчину удерживали 10 дней, а другого - 7.

Как сообщалось ранее, в Сети опубликовали кадры с якобы избиением мобилизованных. Видео якобы избиения мобилизованных появилось в Тернополе. Его достоверность еще не установлена.

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