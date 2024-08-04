Санжары 2.0: в Ковеле толпа людей пыталась прорваться в ТЦК, подробности

В Ковеле толпа людей пыталась прорваться в здание ТЦК после задержания трех мужчин. Все это произошло на фоне "накачки" местного населения сообщениями от российских ботов.
"Митинг" прошел в субботу, 3 августа, поздно вечером. В ТЦК объяснили, что задерживали не они, а полиция - чтобы установить данные мужчин, не имевших при себе военно-учетных документов.
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В ТЦК также напомнили, что все мужчины возрастом 18-60 лет, согласно закону, в период военного положения обязаны показывать ВУД по требованию правоохранителей.
В пресс-службе Волынского областного ТЦК подчеркнули, что к бунту местных призывали российские боты, активность которых в соцсетях заметили немного ранее.
ТЦК в Ковеле пытались штурмовать - смотрите видео:
"Проанализированные факты и обстоятельства случившегося в г. Ковель 3 августа 2024 года свидетельствуют, что конфликт поддерживался и направлялся в "необходимом русле" российскими спецслужбами через соответствующие "информационные системы". На это указывают следующие методы их работы – эмоциональные качели, манипуляции сознанием граждан, подстрекательство к неповиновению и т.д", - говорится в сообщении.
Страну-агрессора Россию обвинили в дискредитации ВСУ и попытках срыва мобилизации.
Новые Санжары. Что известно о протестах в городе в 2020 году?
В феврале 2020 года, во времена коронавируса, городами Украины прокатилась волна протестов против размещения в больницах прибывших из Китая на период их карантина.
Наибольшие протесты произошли в Новых Санжарах Тернопольской области, когда было принято решение разместить украинцев из Китая в местном медучреждении.
Люди жгли шины, бросали камни в машины с прибывшими украинцами. Позже выяснилось, что ни у одного из эвакуированных не обнаружили коронавирус.
texty.org.ua выявили влияние российских спецслужб на подогрев соответствующих настроений среди местного населения. В частности, подозревали работу провокаторов в толпах.
Мобилизация в Украине - последние новости
Как писал Главред, Генштаб рассматривает предложения, которые предусматривают добровольный призыв без привлечения ТЦК. В таких случаях подбор мотивированных бойцов поручат командирам воинских частей.
По состоянию на середину июля свои учетные данные в Украине обновили уже 4,6 млн военнообязанных, призывников и резервистов, что значительно превышает потребности войска на данный момент.
При этом, согласно майскому соцопросу, лишь 34% респондентов "скорее или полностью" поддерживают закон о мобилизации. 20% украинцев скорее не согласились, а 32% совсем не согласились (и еще 14% не ответили на вопрос).
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