Избиения военных и поджоги бусов. Почему Россия устроила охоту на ТЦК

РФ уже давно проводит ИПСО, пытаясь, прежде всего, подорвать доверие гражданских к военным. Но она не была успешной, если бы работа ТЦК удовлетворяла граждан.

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Россия сосредоточилась на работе украинских ТЦК / Коллаж Главреда. Фото: 14 ОМБР имени князя Романа Великого, полиция Киева, соцсети

Спецслужбы России усилили вбросы про ТЦК и военных в украинское информационное поле в течение последних месяцев, в том числе манипулируя видео с задержаниями и реальными драками. Единичные случаи Россия и пророссийские украинские СМИ в итоге выставили как тенденцию. В результате это вылилось в погромы и избиения военных.

У нас были и, к сожалению, есть проблемы с работой военкоматов, призывом граждан и невнятной артикуляцией, касающейся обоснования необходимости мобилизации со стороны государства. К этому добавились еще и напряженные отношения между военными и гражданскими, которые во всех соцсетях доказывают, кто прав, а кто виноват. Россия нашла болевые точки нашего общества - и ими воспользовалась.

"Утилизаторы" из ТЦК - ключевая ИПСО России

Одна из ГРУшных сетей "Цифровая армия России", распространяющая "мемы" о Зеленском, украинских активистах и бойцах, некогда объяснила, что в публикациях видео о работе ТЦК пытается натравить гражданских на военных - и наоборот.

видео дня

Затем, через несколько месяцев, эта же сеть подконтрольных ГРУ пропагандистов отметила, что желает представить всех украинских военкомов как бывших военных, вернувшихся с фронта.

"В "утилизаторов" есть план: если они его не выполнят, то самостоятельно отправятся на передовую", - пугает администратор "ЦАР".

Пост "Цифровой армии России" по поводу ТЦК / Скриншот Главреда

Таким образом, получив рычаги нового давления на гражданских, чтобы те, по их словам, в каждом военном видели угрозу.

В ГУР же отмечали, что ключевое задание страны-агрессора - сорвать мобилизацию.

Россия направила ИПСО на срыв мобилизации / Фото: УНИАН

От "силовой" мобилизации до поджогов машин и избиения военных

Кадры якобы "силовой" мобилизации, на которых мужчины в военной форме задерживают гражданских мужчин на улице, а те, в свою очередь, сопротивляются и находят поддержку среди прохожих, гуляют постоянно.

Женщины "отбивали" мужчину, у которого ТЦК проверяли данные / Скриншот видео

Но именно сеть российских и пророссийских изданий в Украине (последние, кстати, у нас очень даже хорошо "поживают") представила единичные случаи как тенденцию.

Проблема всех этих видео для украинских СМИ, желающих разобраться в особо странных случаях, - четкая идентификация участников и установление хронологии произошедшего. Например, так случилось с массовой дракой под зданием военкомата в Одессе - автор ролика, кстати распространившего его сперва на пророссийских ресурсах, будто умышленно нарезал кадров и случайно их склеил. Затем у ТЦК сделали заявление, что драку спровоцировали специально. Задание России - рассорить стороны и подвергнуть сомнению позиции всех участников - было выполнено.

В июне на военного, вернувшегося с фронта с ранением и, потому, получившего место в местном ТЦК, совершил ножевое нападение мужчина, у которого тот проверял документы.

Часто видео, всплывающие в разных соцсетях, постановочные, о чем еще в конце мая предупреждал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

"Мы узнали о готовящейся очередной информационной диверсии. Готовится серия видео, где работники ТЦК будут вести себя максимально неадекватно в различных ситуациях", - сказал он, добавив, что ролики снимали на оккупированных территориях, чтобы "соответствовало украинским реалиям".

Но Россия не только рассчитывает на провокаторов, заразившихся истерией, на ряженых актеров, но и на свою агентуру.

Нанимают поджигать машины, примером, женщин и детей. Недавно киевлянка и ее 14-летний сын засветились, когда пытались поджечь машину военных в Шевченковском районе. Обязательное условие россиян - снять все на камеру.

Мать с сыном поджигали автомобили военных в Киеве / Фото: полиция Киева

Вероятно, потом эти видео появились бы на все том же паблике "ЦАР", где эту женщину с ребенком выдали либо за анонимное "подполье", либо за какого-то "озлобленного военнообязанного".

Работа ТЦК не идеальна

ИПСО врага не удалась, если бы у нее не было реальной подоплеки. Напомним, "чистка" ТЦК была фактически объявлена президентом Владимиром Зеленским в июне 2023 года - именно тогда разоблачили "одесского военкома" Борисова, незаконно обогатившегося за период войны на 188 млн гривен.

Затем в ТЦК, согласно указу Зеленского, перевели некоторых военнослужащих, получивших ранения на передовой. Но проблема, которую продолжает раскачивать в своих интересах Россия, за год не решилась.

В частности, не в восторге от работы ТЦК и некоторые военные. Последние на волне общего негодования военкомами решили обозначать свои автомобили наклейками "не ТЦК".

На первом фото - бус якобы военных в Одессе, на втором - сожженный автомобиль ВСУ в Киеве / Коллаж Главреда. Фото: полиция Киева, соцсети

"Вместо того, чтобы помогать государству вести информационную работу, некоторые работники ТЦК прилагают все больше усилий, чтобы разделить население: на защищающих и мирное население, которое уже боится людей в военной форме", - рассказал командир батальона "Свобода" бригады наступления "Рубеж" Нацгвардии Петр Кузыкв комментарии Радио Свобода.

Военнослужащий, политический обозреватель Александр Антонюк объяснил, что Россия работает исключительно на эмоциональную составляющую.

"Поскольку на фронте ситуация тяжелая, такую ИПСО там воспринимаешь легко. А если ты в тылу и никогда не был на передовой, то на такое ИПСО лапаешься. Это такое психологическое давление, демотивация. И российской пропаганде это где-то удается", - рассказал эксперт.

Антонюк добавил, что не сбрасывал бы со счетов диверсионной деятельности в самих ТЦК.

Эксперты соглашаются, что побороть ИПСО можно только при условии изменения самой системы.

"Здесь власти должны сказать, насколько они готовы "изымать" людей из экономики и мобилизовать. Мы четко должны осознавать, что у нас возможности, например, для людей, будут меньше, чем у России. Но война идет и соответственно кто-то должен держать оборону", - подчеркнул Антонюк.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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