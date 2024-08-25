УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Нужна мобилизация с 18 лет": офицер сделал неожиданное предложение

Мария Николишин
25 августа 2024, 14:12
124
Так украинская армия за более короткие сроки пополнится лучшим личным составом и сможет быть более эффективной на отдельном участке, говорит Евгений Громадский.
'Нужна мобилизация с 18 лет': офицер сделал неожиданное предложение
Возможна мобилизация с 18 лет / коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, ua.depositphotos.com

Офицер 13 бригады НГУ "Хартия" Евгений "Гром" Громадский считает, что нужно мобилизовать мужчин от 18 лет, так как эти воины являются "самыми эффективными" в бою. Такое мнение он высказал в интервью LB.ua.

"Этот ресурс является самым эффективным. Верхний порог - до 45. Понятно, что старшие люди меньше следят за своим физическим здоровьем, не ходят в спортзал. Вдруг на него надевают бронежилет, амуницию и говорят, что нужно пройти 10 километров. Он сделает это хуже молодого, пусть даже неподготовленного физически парня. Если молодой получит травму, то быстрее восстановится - это законы биологии. Еще один аспект касается обучения - молодого легче обучить. Кроме того, это займет меньше времени, ведь он будет запоминать быстрее", - пояснил офицер.

По его словам, так украинская армия за более короткие сроки пополнится лучшим личным составом и "сможет быть эффективнее на отдельном участке, а скорость и эффективность - это наше все на войне".

видео дня
'Нужна мобилизация с 18 лет': офицер сделал неожиданное предложение
Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, ранее, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко высказался относительно мобилизации граждан до 25 лет.

Также известно, что Генштаб рассматривает предложения, которые предусматривают добровольный призыв без привлечения ТЦК. В таких случаях подбор мотивированных бойцов поручат командирам воинских частей.

Кроме того, Министерство обороны Украины вместе с Минздравом работают над внедрением электронных направлений на ВВК через приложение Резерв+.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация мобилизация в армию новости Украины ТЦК и СП
Реклама

Главное за день

РФ ударила ракетой по гостинице в Краматорске: среди раненых журналисты Reuters

РФ ударила ракетой по гостинице в Краматорске: среди раненых журналисты Reuters

14:58 Украина
"Сделают в любом случае": Гетьман выдал неутешительный сценарий атаки РФ по Украине

"Сделают в любом случае": Гетьман выдал неутешительный сценарий атаки РФ по Украине

14:22 Украина
"У России истерика": в СНБО объяснили последствия ареста Дурова - что будет с Telegram

"У России истерика": в СНБО объяснили последствия ареста Дурова - что будет с Telegram

14:01 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Как очистить память Вайбера: удивительно простой и гениальный способ 86700

Как очистить память Вайбера: удивительно простой и гениальный способ

Украину атаковала новая волна жары: когда придет похолодание 16686

Украину атаковала новая волна жары: когда придет похолодание

Путинистка Королева раскошелилась, чтобы невестка-стриптизерша не позорила семью 11843

Путинистка Королева раскошелилась, чтобы невестка-стриптизерша не позорила семью

Загадка для настоящих гениев: за 10 секунд надо угадать, в каком стакане больше воды 7241

Загадка для настоящих гениев: за 10 секунд надо угадать, в каком стакане больше воды

Последние новости

14:49

Времени зря не теряют: что на самом деле делают коты, когда хозяева уходят из дома

14:35

Надо найти 3 отличия за 10 секунд: загадка, которая озадачит всех

14:22

"Сделают в любом случае": Гетьман выдал неутешительный сценарий атаки РФ по Украине

14:16

Гороскоп Таро на неделю с 26 августа по 1 сентября: для кого конец лета будет решающим

14:12

"Нужна мобилизация с 18 лет": офицер сделал неожиданное предложение

В верхушке России зреет заговор против Путина, мобилизация может разрушить его режим – ЭйдманВ верхушке России зреет заговор против Путина, мобилизация может разрушить его режим – Эйдман
14:01

"У России истерика": в СНБО объяснили последствия ареста Дурова - что будет с Telegram

13:28

Еще одна красивая украинка: Налчаджиоглу засветился на фото с новой девушкой.

13:19

Закончится плохо: астролог предупредил, что категорически не стоит делать в сентябреВидео

12:50

Россияне заблокированы уже несколько месяцев: известно, какая ситуация в Волчанске

Реклама
12:46

Позитивный месяц для реализации планов: денежный гороскоп на сентябрь от РоссаВидео

12:26

"6 ударов в одну точку": новые детали взрывов в Мариуполе - что удалось уничтожить

12:19

"Его авторитет заканчивается": Кондратюк жестко высказался про Андрея Данилко

12:11

Задержан Павел Дуров: в чем его обвиняют и почему он уехал из России

12:09

Финансовый гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября: кому повезет под конец лета

11:46

"Есть два варианта": полковник СБУ объяснил, как будет развиваться Курская операция

11:25

Украина уже частично достигла трех целей в Курской области - WSJ

11:07

Любовный гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября

10:53

Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября: Девам - проблемы, Рыбам - долги

10:51

Церковный праздник 26 августа: что запрещено делать в день мучеников Адриана и Натальи

10:36

Зеленский впервые показал украинскую ракету-дрон "Паляница": какая её особенностьВидео

Реклама
10:25

Решающее значение для Украины: почему США не позволяют бить по глубокому тылу России

09:54

Церковный праздник 25 августа: что запрещено делать на перенесение мощей Варфоломея

09:31

Атака РФ по Украине: какие области находились под ударом - детали работы ПВО

08:56

Россияне прорвались под Торецком и Покровском: в ISW назвали критические участки фронта

08:54

Удары ракетами по РФ: Украина имеет план привлечения Москвы к переговорам - СМИ

07:46

Враг мощно ударил по Харькову и Чугуеву: количество пострадавших возросло

06:26

К каким непоправимым последствиям приведет мобилизация в РФ:мнение

05:55

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 8 секунд найти рыцаря

04:46

Гороскоп на завтра 26 августа: Овнам - шанс всей жизни, Водолеям - трудное решение

03:30

Загадка для настоящих гениев: за 10 секунд надо угадать, в каком стакане больше воды

01:30

Дроны взрывают военные аэродромы РФ за линией фронта: названа главная цель ВСУ

24 августа, суббота
23:59

Путинистка Королева раскошелилась, чтобы невестка-стриптизерша не позорила семью

23:56

"Нет ни сил, ни времени, ни желания": в 3 ОШБр раскрыли ситуацию на Харьковщине

23:49

Украинские военные весь плен прятали украинский флаг: невероятная историяФотоВидео

22:54

ВСУ "поздравили" оккупантов с Днем Независимости на Кинбурнской косе: видео удараВидео

22:18

Свист ракеты и мощный взрыв: РФ ударила по городу Сумы, есть раненые

21:50

Украина разрабатывает новые мощные ракеты: что известно о гибридном оружии "Паляница"ФотоВидео

21:15

Самое главное, чему научила Путина абсолютная властьмнение

20:33

РФ нужно 50 тысяч военных, чтобы отбить Курщину: их "и близко нет" - NYT

20:29

Сохраните красоту и молодость: что нужно положить в воду для умывания - приметы

Реклама
19:29

Украину атаковала новая волна жары: когда придет похолодание

19:23

Путешествие лучше отложить: астролог назвал самые опасные даты сентябряВидео

18:42

Зима будет сложнее, чем предыдущая: в Минэнерго спрогнозировали, что будет со светом

18:39

Россия пробует наращивать возможности под Харьковом без резервов: что происходит

18:13

Ротару поздравила украинцев с Днём независимости

17:50

"Это превентивный удар": Зеленский - о страшных планах РФ, сорванных наступлением на КурскВидео

17:44

Если партнеры "посыплются", армия будет готова: Зеленский высказался о конце войны

17:43

Киркоров установил новые импланты и выглядит посмешищем

17:21

"Мам, только не плачь": первые эмоциональные звонки военных после возвращения из пленаФотоВидео

17:20

Дуда и Зеленский обменялись жесткими шутками о россиянах посреди выступленияВидео

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять