'Нужна мобилизация с 18 лет': офицер сделал неожиданное предложение

Так украинская армия за более короткие сроки пополнится лучшим личным составом и сможет быть более эффективной на отдельном участке, говорит Евгений Громадский.

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Возможна мобилизация с 18 лет / коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, ua.depositphotos.com

Офицер 13 бригады НГУ "Хартия" Евгений "Гром" Громадский считает, что нужно мобилизовать мужчин от 18 лет, так как эти воины являются "самыми эффективными" в бою. Такое мнение он высказал в интервью LB.ua.

"Этот ресурс является самым эффективным. Верхний порог - до 45. Понятно, что старшие люди меньше следят за своим физическим здоровьем, не ходят в спортзал. Вдруг на него надевают бронежилет, амуницию и говорят, что нужно пройти 10 километров. Он сделает это хуже молодого, пусть даже неподготовленного физически парня. Если молодой получит травму, то быстрее восстановится - это законы биологии. Еще один аспект касается обучения - молодого легче обучить. Кроме того, это займет меньше времени, ведь он будет запоминать быстрее", - пояснил офицер.

По его словам, так украинская армия за более короткие сроки пополнится лучшим личным составом и "сможет быть эффективнее на отдельном участке, а скорость и эффективность - это наше все на войне".

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Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, ранее, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко высказался относительно мобилизации граждан до 25 лет.

Также известно, что Генштаб рассматривает предложения, которые предусматривают добровольный призыв без привлечения ТЦК. В таких случаях подбор мотивированных бойцов поручат командирам воинских частей.

Кроме того, Министерство обороны Украины вместе с Минздравом работают над внедрением электронных направлений на ВВК через приложение Резерв+.

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