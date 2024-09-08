С отсрочкой тоже могут призвать: в ТЦК дали разъяснения

В ТЦК объяснили, как в этом случае нужно действовать всем военнообязанным.

https://glavred.info/ukraine/z-vidstrochkoyu-tezh-mozhut-prizvati-u-tck-dali-roz-yasnennya-10595273.html Ссылка скопирована

Мобилизация в Украине - могут призвать и с отсрочкой / Коллаж: Главред, фото: telegraf, ua.depositphotos.com

Отсрочка от мобилизации не является гарантией избежания призыва на службу. Если документ не должным образом оформлен, военнообязанного привлекут в Силы обороны, прокомментировали в Тернопольском областном ТЦК СП.

Как рассказал начальник юридической службы Тернопольского ОТЦК и СП Роман Грунда, военнообязанные, которые имеют право на отсрочку, однако ее должным образом не оформили, подлежат мобилизации на общих основаниях.

"Отсрочка от призыва на срочную военную службу предоставляется призывникам по семейным обстоятельствам, по состоянию здоровья, для получения образования и продолжения профессиональной деятельности. Но наличие права и документов, подтверждающих право на отсрочку, еще не подтверждает, что лицу она предоставлена", - отметил Грунда. видео дня

ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки - орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

Для того, чтобы получить отсрочку, военнообязанный должен принять следующие меры, в частности:

собрать необходимые документы, которые определены постановлением КМУ 560 "О порядке проведения призыва на военную службу по мобилизации";

лично посетить ТЦК по месту пребывания на воинском учете или по месту регистрации места жительства;

подать документы на комиссию, которая создана в ТЦК;

получить решение комиссии о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как писал Главред, 3 сентября Верховная рада в первом чтении проголосовала за законопроект № 11379-д, который предусматривает освобождение от мобилизации с 18 до 25 лет лиц временно непригодных к военной службе, а также тех, кто не проходил срочную службу или не имеет военной кафедры.

До этого офицер 13 бригады НГУ "Хартия" Евгений "Гром" Громадский отметил, что нужно мобилизовать мужчин от 18 лет, потому что эти воины являются "самыми эффективными" в бою.

Также известно, что Генштаб рассматривает предложения, которые предусматривают добровольный призыв без привлечения ТЦК. В таких случаях подбор мотивированных бойцов поручат командирам воинских частей.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред