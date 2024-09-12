РФ обстреляла грузовое судно в Египет: Зеленский рассказал, есть ли жертвы

Российская ракета против груза пшеницы для Египта. На террористический акт в своем Телеграм-канале жестко отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, сегодняшний удар в Черном море был нанесен по обычному гражданскому судну сразу после выхода из украинских территориальных вод. По предварительным данным, к счастью, обошлось без человеческих потерь.
"Украина является одним из ключевых глобальных доноров продовольственной безопасности. От нормальной и беспрепятственной работы нашего экспортного продовольственного коридора зависит внутренняя стабильность и жизнь десятков стран в разных частях мира", - заявил Зеленский.видео дня
Президент обращает внимание, что критическим является наше поставки продовольствия в страны Африки и региона Ближнего Востока.
"Мы и в дальнейшем будем делать все для защиты наших портов, нашего Черного моря и поставки продовольствия на глобальный рынок. Это настоящий приоритет для Украины - защита жизни, и так же это должно быть приоритетом для каждой страны. Ожидаем реакции мира", - написал президент.
Пшеница и продовольственная безопасность никогда не должны быть мишенью для ракет, подытожил Зеленский.
Обстрелы РФ Украины - последние новости
Только что РФ также ударила по машинам "Красного креста".В результате российского удара погибли трое украинцев, еще двое - получили ранения, отметил Владимир Зеленский.
Кроме этого, Россия ночью выпустила "Шахеды" над Хмельницкой АЭС. Таков маршрут ударных российских БПЛА – часть российской террористической тактики.
Также РФ обстреляла энергетическую инфраструктуру в шести областях Украины. За прошедшие сутки энергетики возобновили питание для 30 368 потребителей, обесточенных в результате боевых действий и технологических нарушений.
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