Расширение зоны ударов по России: в США заканчивают план ослабления ограничений

Переговоры проходили в тесном кругу небольшой группы чиновников в Белом доме, план финализируют.

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США, похоже, решатся на разрешение расширить зону ударов по РФ / Коллаж: Главред, фото: Командование ВС ВСУ, Википедия

Белый дом заканчивает работу над планом по ослаблению ограничений использования Украиной американского вооружения для ударов по территории страны-агрессора России.

Как сообщили Politico западный чиновник и лица, знакомые с ходом обсуждений, небольшая группа американских чиновников уже провела переговоры по этому поводу, однако детали плана все еще на этапе согласования.

Последние дни официальные представители США, Великобритании и Украины активно обсуждали разрешение на удары по РФ на большие расстояния оружием американского и британского производства.

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В диалогах речь зашла и о предотвращении новых трансграничных атак со стороны агрессора, в частности, США дали "зеленый свет" на применение британских дальнобойных ракет, содержащих американские компоненты, для поражения целей на территории РФ.

Издание отмечает, что США, скорее всего, наконец готовы поддержать запрос Киева на разрешение более агрессивных шагов в России для защиты Украины и ее населения.

Что такое Politico? Politico - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния, охватывает темы политики и управления в Соединенных Штатах Америки и на международном уровне. Контент распространяется через телевидение, Интернет, газету The Politico и радио, пишет Википедия.

Расширение ударов по РФ - разрешения от партнеров

Напомним, The Guardian пишет, что Великобритания уже приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям в РФ. Решение приняли частным образом, поэтому о нем не объявят 13 сентября во время встречи премьер-министра Великобритании Кира Стармера с президентом США Джо Байденом.

Ранее сообщалось, что американский президент Джо Байден уже в эту пятницу обсудит с британским премьером Киром Стармером вопрос предоставления разрешения Украине бить вглубь России.

Накануне стало известно, что президент Украины не уверен, будет ли обсуждать с госсекретарем США Энтони Блинкеном вопрос о разрешении на удары дальнобойным оружием вглубь России. Однако Зеленский ожидает положительного решения.

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