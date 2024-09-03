Отменить все ограничения на атаки против РФ: президент страны ЕС после Полтавы

Президент Латвии призвал снять для Украины ограничения на использование всех видов оружия против РФ.

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Латвия призывает снять все ограничения для использования оружия против РФ / коллаж: главред: фото: Википедия, ТСН

После того, как россияне ударили 3 сентября по Полтаве президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал Европу и мировое сообщество дать разрешение на удары по России западным вооружением. Такое заявление стало известно, ссылаясь на сообщение президента Латвии в соцсети Х.

Президент Ринкевичс сообщил, что разрешение на удары по России дальнобойным европейским оружием не станет эскалацией, а, наоборот, поможет побороть Россию.

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"Еще раз: ограничения для Украины на применение всего оружия против России должны быть отменены. Это не об эскалации, а о жизни невинных людей", - подчеркнул латвийский президент.

Особенно президент Латвии отметил удары по Полтаве, которые произошли накануне.

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Напомним, что 3 сентября, РФ нанесла удар по территории Украины ракетами и дронами. Российские захватчики запустили четыре ракеты и 35 беспилотников "Шахед".

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский отметил, что по обновленным данным в результате российского удара по Полтаве погиб 51 человек, еще 271 - ранен.

Стало известно, что украинские военные увеличат интенсивность ударов по территории России. Война все больше переходит на территорию РФ.

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