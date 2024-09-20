За одним столом с РФ: в Италии высказались об окончании войны в Украине

Представители страны-агрессора России и Китая должны принять участие в новом Глобальном саммите мира. Впрочем, диалог должен быть о мире, а не о капитуляции. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает RAI.
Политик подчеркнул, что выступает за мирную конференцию. В свою очередь, РФ может в ней участвовать при одном условии - если намерена говорить о мире, а не выдвигать ультиматумы.
"Я считаю, что Россия должна присутствовать на этой конференции не с решением, в смысле капитуляции и поражения Украины, потому что иначе это не было бы мирным соглашением", - подчеркнул Таяни.видео дня
Он также добавил, что важно, чтобы мир был достигнут на справедливых для Украины условиях.
Второй саммит мира - что о нем известно
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план реализации всех пунктов, необходимых для второго саммита мира, будет готов в ноябре. Это произойдет после подготовки планов по пунктам энергетической, продовольственной безопасности, обмена пленных и возвращения украинских детей.
По словам главы государства, в конце июля - начале августа в Катаре состоится первая встреча на уровне NSA (Агентство по нацбезопасности в США - ред.) министров, советников по безопасности. Во время встречи будет полностью подготовлен план по энергетической безопасности.
В августе в Турции состоится встреча, посвященная теме свободного мореплавания, где будет затронут вопрос о продовольственной безопасности.
В сентябре в Канаде состоится встреча по гуманитарному направлению обмена пленных и возвращения украинских детей, а также будет разработан план по этому пункту.
Зеленский считает, что представители РФ должны присутствовать на втором Саммите мира.
Второй саммит мира - что известно
Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что Украина хотела бы провести второй саммит мира в одной из стран Глобального Юга, однако окончательное место проведения саммита пока не утверждено.
Владимир Зеленский уже говорил, что Украина хочет провести второй мирный саммит в ноябре и пригласить туда Россию.
Кроме того, немецкий канцлер Олаф Шольц считает, что момент для переговоров с Россией уже настал. Он также уверен, что следующий диалог о мире должен пройти обязательно в присутствии делегации страны-агрессора.
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