'Профессиональная армия РФ уничтожена': враг применил новую тактику возле Торецка - ВСУ

Российские оккупанты применили новую тактику наступательных действий на Торецком направлении, отметил военный.

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Враг применил новую тактику возле Торецка - ВСУ / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap

На Торецком направлении бои за отдельные участки могут длиться до месяца, при этом Россия почти полностью потеряла свою профессиональную армию во время войны против Украины. Об этом сообщил военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев в эфире телеканала "Эспрессо".

Он отметил, что возле Торецка ситуация остается сложной, враг продолжает активные штурмы, пытаясь вытеснить украинских защитников с позиций.

"Не очень люблю мифы о том, что враг непутевый, но относительно профессиональной армии, то профессиональную армию враг почти потерял. Однако дело не в том, профессиональные они или нет, элитные или не элитные. Дело в том, что их достаточно", - подчеркнул Иевлев. видео дня

Иевлев также добавил, что на этом направлении россияне уже не допускают таких ошибок, как раньше в Авдеевке, когда на штурмы бросали группы по 50-70 человек.

"Россияне постоянно ползут ночью, пытаясь зайти в посадку небольшими группами до 10 человек и пытаются закопаться", - указывает он.

По его словам, бой за отдельные участки может длиться до месяца, как это происходит с одной из посадок, за которую уже идут бои в течение месяца.

"То есть дело не в качестве и элитности, а в том, что, к сожалению, у врага нет дефицита личного состава", - заметил Иевлев.

Что известно о Торецке / Инфографика: Главред

Торецк Торецк (в 1936-2016 годах - Дзержинск) - город в Бахмутском районе Донецкой области, пишет Википедия. После оккупации россиянами Авдеевки именно Торецк оставался крупнейшим городом у линии фронта. До войны население Торецка составляло около 35 тысяч человек. Город считается одной из целей врага в рамках летнего наступления. Торецк важен тем, что он позволяет огнем контролировать позиции россиян, защищает агломерацию Константиновка-Краматорск и выступает как плацдарм для дальнейшего наступления на захваченную россиянами Горловку.

Бои на Торецком направлении - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, силы обороны Украины провели успешную контратаку и захватили позиции противника на Торецком направлении, о чем говорится в отчете Института изучения войны.

12-я бригада специального назначения "Азов" вместе с другими подразделениями стабилизировала ситуацию в районе Нью-Йорка в Донецкой области, вернув контроль над частью поселка. Как сообщили в Telegram "Азова", бригада участвовала в оборонительных действиях как в самом населенном пункте, так и в его окрестностях для улучшения тактической позиции на Торецком направлении.

Несмотря на многочисленные атаки, российские войска не смогли взять под контроль Торецк. Украинские силы отбили все вражеские наступления на этом направлении, сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

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