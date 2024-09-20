УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ запустила по Украине 70 дронов, в двух областях пожары: что известно

Алёна Воронина
20 сентября 2024, 10:18
57
Во время массированной атаки оккупантов по нашему государству падение обломков вражеских дронов повлекло за собой разрушения и пожары.
Удар РФ по Украине дронами
РФ запустила по Украине 70 дронов, в двух областях пожары/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины во Львовской области

Страна-агрессор Россия в ночь на пятницу, 20 сентября, массированно ударила по Украине дронами и ракетами. В целом захватчики запустили по нашему государству 70 дронов, украинская противовоздушная оборона сбила 61 из них.

Также оккупанты били ракетами - они запустили по украинским областям четыре ракеты. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"В ночь на 20 сентября 2024 года российские оккупанты атаковали Донецкую область тремя ракетами неустановленного типа, Днепропетровскую - управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области, а также 70-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск - рф)", - говорится в сообщении.

видео дня

К отражению удара привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбит 61 ударный дрон и одна управляемая авиационная ракета Х-59.

"В результате активного противодействия Сил обороны девять вражеских беспилотников локально потеряно в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших или разрушениях не поступала). Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Николаевской, Одесской и Херсонской областях", - отметили в Воздушных силах.

Удар РФ по Украине 20 сентября
Удар РФ по Украине 20 сентября/ Воздушные силы ВСУ

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Что известно о дронах "Шахед"/ Инфографика: Главред

В двух областях вспыхнули пожары

После отражения удара оккупантов в результате падения обломков дронов во Львовской и Черкасской областях вспыхнули пожары.

На Львовщине в одном из сел загорелось помещение бывшего колхоза. Возгорание оперативно потушили, пострадавших нет, сообщили в ГСЧС Украины во Львовской области.

В Черкасской области ночью уничтожили 13 дронов-камикадзе. В двух локациях из-за падения обломков дронов возникли пожары, горела лесная подстилка.

  • Последствия падения обломков дронов во Львовской области
    Последствия падения обломков дронов во Львовской области ГСЧС Украины во Львовской области
  • Последствия падения обломков дронов во Львовской области
    Последствия падения обломков дронов во Львовской области ГСЧС Украины во Львовской области
  • Последствия падения обломков дронов во Львовской области
    Последствия падения обломков дронов во Львовской области ГСЧС Украины во Львовской области

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 сентября РФ атаковала "Шахедами" шесть регионов Украины, гремели взрывы. Атака дронов началась поздно вечером 19 сентября.

Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко предположил, что РФ готовит масштабный удар по Украине. По его словам, под удар врага снова могут попасть медицинские учреждения Украины.

Кроме этого, украинское OSINT-сообщество Tracking также отмечало, что Россия готовит массированный обстрел в ближайшие дни и накапливает ракеты Х-101. Оккупанты накапливают ракеты в течение последних 15 дней, отметили эксперты.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине беспилотник беспилотники дроны атака дронов
Реклама

Главное за день

За несколько месяцев: РФ догадывалась о наступлении ВСУ на Курщину - The Guardian

За несколько месяцев: РФ догадывалась о наступлении ВСУ на Курщину - The Guardian

10:37 Украина
РФ запустила по Украине 70 дронов, в двух областях пожары: что известно

РФ запустила по Украине 70 дронов, в двух областях пожары: что известно

10:18 Украина
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Украину: в чем цель визита

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Украину: в чем цель визита

09:13 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Заморозки накроют часть Украины: где будет минусовая температура 59040

Заморозки накроют часть Украины: где будет минусовая температура

Грабли больше не нужны: как быстро избавиться от опавших листьев - золотое правило 39137

Грабли больше не нужны: как быстро избавиться от опавших листьев - "золотое правило"

Возвращение Крыма Украине: ВСУ пошли на операцию, которая может изменить ход войны 21313

Возвращение Крыма Украине: ВСУ пошли на операцию, которая может изменить ход войны

Подозреваемый в убийстве Фарион сделал громкое заявление в зале суда: детали 10402

Подозреваемый в убийстве Фарион сделал громкое заявление в зале суда: детали

Последние новости

10:37

За несколько месяцев: РФ догадывалась о наступлении ВСУ на Курщину - The Guardian

10:37

"Профессиональная армия РФ уничтожена": враг применил новую тактику возле Торецка - ВСУ

10:28

Серьезная опасность для двух городов: эксперт оценил ситуацию на Покровском направлении

10:18

РФ запустила по Украине 70 дронов, в двух областях пожары: что известноФото

10:13

"Под действием веществ": что случилось с бывшей невестой Владимира Кличко

Территории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах ЗападаТерритории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах Запада
09:47

Отправка мужчин мобилизационного возраста из ЕС в Украину: ответ Брюсселя

09:41

Будут свежими месяцами и без холодильника: где правильно хранить яблоки

09:28

Гороскоп на завтра 21 сентября: Весам - разочарование, Близнецам - большая удача

09:13

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Украину: в чем цель визита

Реклама
09:01

Почти $6 млрд помощи для Украины могут "сгореть": в Пентагоне отреагировали

08:49

Продвигаются дальше: в ISW рассказали о новых успехах ВСУ в Курской области

08:28

Состояние тяжелое: путинист Киркоров в реанимации

08:26

В Киеве сильно ухудшился воздух: в чем причина и что делать

08:16

Сможет ли Путин объявить мобилизацию в России: в США оценили угрозу

08:10

Почему Путин держится крепкомнение

07:54

ЕС призвал партнеров арестовать Путина: в чем причина

07:41

РФ атаковала "Шахедами" шесть регионов Украины, гремели взрывы: что известно

07:14

Армия РФ продвинулась возле 4 населенных пунктов Донецкой области — DeepState

06:55

Под Москвой вспыхнул мощный пожар: что горит

06:35

Надо угадать страну за 3 секунды: мало кто справится со сложной загадкой

Реклама
06:10

Компромисс вокруг вопроса Крыма может вообще не понадобитьсямнение

05:10

Можно ли убирать вечером: какие последствия можно навлечь на себя и родных

04:35

Переговоры начнутся с осени: Клочок рассказал о перспективах мира в Украине

04:00

Будет сиять, как новая: как отмыть чашку от налета - простой, но надежный способВидео

03:30

Как правильно хранить сыр на кухне: будет свежим намного дольше

03:00

Как смыть краску с волос в домашних условиях: 3 простых и интересных метода

02:32

4+1 пункты: что предусматривает "План победы Украины" и как он повлияет на войну - КлочокВидео

02:28

Украина под атакой невероятно сильной магнитной бури: когда она закончится

02:00

На 54-летнюю невесту миллиардера Безоса подали в суд - подробности

01:30

Как уничтожение гигантского арсенала РФ в Торопце повлияет н фронт – мнение

19 сентября, четверг
23:08

"Это очень неплохо": у Зеленского объяснили "возвращение" Шойгу - какова его роль

22:54

"Самый большой котел": ВСУ взяли в окружение огромное количество россиян - командир

22:13

Сколько военных РФ удалось "переманить" в Курскую область - ЗеленскийВидео

21:58

И Ротару выступит: в Киеве пройдет грандиозный концерт

21:36

Мнение Путина уже не изменить: Столтенберг назвал решающий фактор окончания войны

21:22

"Ощутимо ответим": Зеленский эмоционально отреагировал на удар по пансионату в СумахФотоВидео

21:02

Может не дожить до 70: у Брюса Уиллиса критически ухудшилось состояние

20:59

Что означает дорожная разметка с орнаментом: секрет "тайного шифра" для водителей

20:54

"Разве так делается?": Маск жестко затроллил Кадырова - что он ему отключил

20:52

Арсений Яценюк раскрыл подробности смертельной болезни покойной сестры

Реклама
20:46

Представит "План победы Украины": Зеленский на следующей неделе отправится в США - ОП

20:24

Почему нельзя хранить аккумулятор в квартире: автомеханик предупредил об угрозеВидео

20:18

Недопустимо цинично: в Крыму проехались по Польше после заявлений о полуострове

20:16

Звезда "Титаника" впервые публично высказалась про Украину

19:56

В Украине могут вырасти тарифы на воду: в чем причина

19:50

В Украине меняется погода: где ударит "минус"

19:37

Королева Дании Маргрете II попала в больницу - СМИ

19:27

Почему на стенах появляется плесень: 4 лучших способа, как избавиться от проблемыВидео

19:17

ВСУ могут уничтожить вооруженные арсеналы РФ: в Defense Express назвали координаты

19:11

Некоторые территории Украины могут иметь отдельный статус после войны - КлочокВидео

^
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять