РФ запустила по Украине 70 дронов, в двух областях пожары: что известно

Во время массированной атаки оккупантов по нашему государству падение обломков вражеских дронов повлекло за собой разрушения и пожары.

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РФ запустила по Украине 70 дронов, в двух областях пожары/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины во Львовской области

Страна-агрессор Россия в ночь на пятницу, 20 сентября, массированно ударила по Украине дронами и ракетами. В целом захватчики запустили по нашему государству 70 дронов, украинская противовоздушная оборона сбила 61 из них.

Также оккупанты били ракетами - они запустили по украинским областям четыре ракеты. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"В ночь на 20 сентября 2024 года российские оккупанты атаковали Донецкую область тремя ракетами неустановленного типа, Днепропетровскую - управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области, а также 70-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск - рф)", - говорится в сообщении. видео дня

К отражению удара привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбит 61 ударный дрон и одна управляемая авиационная ракета Х-59.

"В результате активного противодействия Сил обороны девять вражеских беспилотников локально потеряно в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших или разрушениях не поступала). Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Николаевской, Одесской и Херсонской областях", - отметили в Воздушных силах.

Удар РФ по Украине 20 сентября/ Воздушные силы ВСУ

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Что известно о дронах "Шахед"/ Инфографика: Главред

В двух областях вспыхнули пожары

После отражения удара оккупантов в результате падения обломков дронов во Львовской и Черкасской областях вспыхнули пожары.

На Львовщине в одном из сел загорелось помещение бывшего колхоза. Возгорание оперативно потушили, пострадавших нет, сообщили в ГСЧС Украины во Львовской области.

В Черкасской области ночью уничтожили 13 дронов-камикадзе. В двух локациях из-за падения обломков дронов возникли пожары, горела лесная подстилка.

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Ранее сообщалось, что в ночь на 20 сентября РФ атаковала "Шахедами" шесть регионов Украины, гремели взрывы. Атака дронов началась поздно вечером 19 сентября.

Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко предположил, что РФ готовит масштабный удар по Украине. По его словам, под удар врага снова могут попасть медицинские учреждения Украины.

Кроме этого, украинское OSINT-сообщество Tracking также отмечало, что Россия готовит массированный обстрел в ближайшие дни и накапливает ракеты Х-101. Оккупанты накапливают ракеты в течение последних 15 дней, отметили эксперты.

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