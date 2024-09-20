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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Украину: в чем цель визита

Анна Ярославская
20 сентября 2024, 09:13
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Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев, чтобы обсудить поддержку Европы.
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев 20 сентября / Коллаж: Главред, фото: ОП, x.com/vonderleyen

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев 20 сентября. Это уже ее восьмой визит в Украину.

"Мой восьмой визит в Киев приходится на скоро начинающийся отопительный сезон, а Россия продолжает нацеливаться на энергетическую инфраструктуру", - написала европейский политик в Twitter.

По ее словам, страны ЕС помогут Украине в ее смелых усилиях.

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"Я приезжаю сюда, чтобы обсудить поддержку Европы. От готовности к зиме до обороны, от присоединения и прогресса по кредитам G7", - добавила глава Европейской комиссии.

Урсула фон дер Ляйен на вокзале в Киеве
Урсула фон дер Ляйен на вокзале в Киеве / x.com/vonderleyen

Ранее сообщалось, что в ходе визита Урсула фон дер Ляйен встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщал Главред, ранее Европейский Союз передал Украине первый транш в размере 1,5 млрд евро из прибыли от замороженных активов страны-агрессора России.

Также сообщалось, что летом 2024 года Европейский Союз официально начал переговоры о членстве в ЕС Украины и Молдовы.

Кто такая Урсула фон дер Ляйен?

Урсула фон дер Ляйен - немецкий политический деятель, член Христианско-демократического союза, министр обороны Германии в 2013-2019 годах; с 1 декабря 2019 года - президент Европейской комиссии. По представлению Европейского совета фон дер Ляйен была избрана на должность президента Европейской комиссии Европейским парламентом 16 июля 2019 года, пишет Википедия.

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