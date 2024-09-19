УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ готовит масштабный удар по Украине: ВСУ оттягивают время до прибытия ПВО

Анна Косик
19 сентября 2024, 04:06
182
Под удар врага снова могут попасть медицинские учреждения Украины.
Ракетная атака, многоэтажка
Обвинение Украины в провокациях свидетельствует, что враг задумал страшное / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, frickr

Страна-агрессор Россия, вероятно, планирует новый массированный удар по Украине, в частности по объектам гражданской инфраструктуры. Об этом РБК-Украина рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, комментируя успешную атаку на склад с ракетами РФ в Торопце.

Он убежден, что поражение важной цели на территории врага безусловно ослабит Россию на отдельных направлениях и несколько уменьшит возможности оккупантов для ракетных обстрелов.

Однако недавнее заявление Службы внешней разведки России о якобы подготовке Украины к ударам по собственным больницам, указывает на возможность очередного теракта как раз со стороны самой РФ.

видео дня

"Я имею в виду обстрелы и их преступные действия как мы видели против "Охматдета". Я предполагаю, что враг может ударить по нашим медицинским учреждениям, другим объектам гражданской инфраструктуры, чтобы пробовать сломать наше сопротивление, посеять деморализацию", - пояснил Мусиенко.

Он добавил, что украинские военные пытаются всеми способами помешать России обстреливать Украину и тянут время для получения новых поставок противовоздушной обороны, в частности путем атак на вражеские аэродромы и склады боеприпасов.

Кто такой Александр Мусиенко?

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда и какими ракетами РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары России по Украине - последние новости

Напомним, что оккупанты чуть ли не ежедневно обстреливают мирное население Украины. 18 сентября в результате вражеской атаки Кировоградской области один человек погиб, еще один ранен. Враг попал по жилым домам.

Кроме этого страна-агрессор массированно атаковала Украину ночью дронами. Российские оккупанты запустили по украинским областям 52 ударных беспилотников, а также три ракеты, к сожалению, не все цели удалось сбить украинским силам ПВО.

Накануне, во время ударов страны-агрессора РФ под обстрелы попадала и гражданская энергетическая инфраструктура в пяти областях Украины. Пострадали энергообъекты в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

Читайте также об атаках оккупантов:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины Александр Мусиенко ракетный удар Ракетная атака на Украину
Реклама

Главное за день

У РФ другой приоритет: аналитик сказал, почему Путин не спешит отбивать Курщину

У РФ другой приоритет: аналитик сказал, почему Путин не спешит отбивать Курщину

04:45 Мир
Цифры впечатляют: сколько "Шахедов" и ракет производит РФ в месяц - Forbes

Цифры впечатляют: сколько "Шахедов" и ракет производит РФ в месяц - Forbes

23:08 Мир
Россия ударила по Сумах авиабомбами: в городе пропал свет, проблемы с водой

Россия ударила по Сумах авиабомбами: в городе пропал свет, проблемы с водой

22:33 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Температура упадет до нуля: какой регион Украины накроют заморозки 43323

Температура упадет до нуля: какой регион Украины накроют заморозки

Влупит мороз и грозовой дождь: в какие регионы придет сильное похолодание 15971

Влупит мороз и грозовой дождь: в какие регионы придет сильное похолодание

Топ-3 знака зодиака, для которых эта осень будет самой счастливой в жизни 8950

Топ-3 знака зодиака, для которых эта осень будет самой счастливой в жизни

Оптическая иллюзия для самых умных: надо найти все нули среди С за 8 секунд 6554

Оптическая иллюзия для самых умных: надо найти все нули среди С за 8 секунд

Последние новости

05:48

Гороскоп на завтра 20 сентября: Овнам - райский период, Скорпионам - большие перемены

05:15

Мало кто догадывается: что означает оранжевая точка на экране телефона

04:45

У РФ другой приоритет: аналитик сказал, почему Путин не спешит отбивать Курщину

04:06

РФ готовит масштабный удар по Украине: ВСУ оттягивают время до прибытия ПВО

03:32

Захват Курчатова и Курской АЭС: Рустамзаде оценил шансы ВСУ

"Дистанционка" в прошлом? Как школы возвращаются к обучению в условиях войны"Дистанционка" в прошлом? Как школы возвращаются к обучению в условиях войны
03:00

Молодец среди овец, а среди собачек найти овцу трудно: суперовая головоломка

02:30

Известная украинская актриса рассказала, готова ли служить на фронте

01:30

Арсенал ГРАУ взлетел на воздух: чем взорвали склады РФ в Торопце – мнение

00:05

РФ перешла в оборону на Харьковщине: оккупантов отрезали от логистики - ВСУ

Реклама
18 сентября, среда
23:22

Звезда "Киборгов" впервые подтвердил новый роман и показал молодую избранницу

23:08

Цифры впечатляют: сколько "Шахедов" и ракет производит РФ в месяц - Forbes

22:47

Связь даже во время длительных отключений: что придумали в Верховной Раде

22:33

Россия ударила по Сумах авиабомбами: в городе пропал свет, проблемы с водой

22:28

Почему в Украине ставят кресты на въезде в город

22:06

"Есть важный результат": Зеленский высказался об ударе по складу в РФ

21:34

Поражают смелостью и стойкостью: топ-5 бесстрашных знаков зодиака

21:29

Украина может получить модернизированные истребители Mirage: какая их особенность

20:56

"Заморозка" войны на условиях РФ: Зеленский однозначно высказался насчет слухов

20:36

Приятный шлейф почувствуют все: куда наносить духи, чтобы пахнуть дольшеВидео

20:29

Не фрукт и не ягода: чем на самом деле является дыня и арбуз - неожиданный ответ

Реклама
20:18

Могилевская озвучила простые слова, которые доводят ее старшую дочь до слез

20:16

Джамала рассказала о трудностях с третьим сыном

19:55

Спутниковые снимки уничтоженного арсенала "Искандеров": есть неутешительные вещиФото

19:47

Преград для дальнобойных ударов по РФ нет: в НАТО разнесли красные линии Путина

19:37

ВСУ остановили наступление РФ на Курщине: комендатура говорит, что "все под контролем"

19:33

РФ может воевать еще год-два, но кое-что может изменить ситуацию - Романенко

19:32

Влупит мороз и грозовой дождь: в какие регионы придет сильное похолодание

19:16

Обыденная привычка несет опасность: почему может взорваться телефон

19:12

Кто убедил принца Уильяма пойти на примирение с принцем Гарри - королевский эксперт

19:09

На зарплаты бойцам пойдет далеко не все: как распределят дополнительные средства на ВСУ

19:00

У Путина нет планов на войну в 2025 году, экономика России трещит по шваммнение

18:33

В Украине прекратят мобилизовать некоторых мужчин: Минобороны готовит указ

18:27

В Украине "подскочила" цена на популярный овощ: в чем причина

18:19

Выплаты пенсионерам и ВПЛ: в Украине планируют сократить бюджет на социальные расходы

17:39

Нардеп Андрей Одарченко, которого подозревают в коррупции, внезапно исчез - САП

17:38

Вещи, которые притянут беды и проблемы: какую одежду ни в коем случае нельзя носитьВидео

17:35

Копия Жанна: сын Фриске дебютировал в кино

17:32

Компания одной из стран НАТО хочет производить ракетные системы в Украине

17:20

Армия РФ потеряла ракеты на миллиарды долларовВидеоблоги

17:16

51 тысяча гривен маловато: украинский нардеп пожаловался на маленькую зарплату

Реклама
17:08

Церковный праздник 19 сентября: что запрещено делать в день трех мучеников

17:02

"Мало!": у Зеленского отреагировали на взрывы арсенала "Искандеров" в Тверской области

16:43

"Поход на Сумы и Чернигов": Лукашенко проговорился о плане Кремля - политолог

16:40

Взрыв вызвал землетрясение: ВСУ нанесли исторический удар по арсеналу в Торопце - СМИВидео

16:20

Воспользовались ситуацией: как ВСУ отбили агрегатный завод в Волчанске - Маломуж

16:15

В Москве возле Кремля раздается стрельба: кадыровцы захватили здание - СМИ

16:11

В НАТО призывают ответить на нарушение РФ воздушного пространства стран Альянса

16:08

Награжденная ГУР блогерша Ксюша Манекен вышла замуж

15:55

У ВСУ в России есть цели "пожирнее", чем Курская АЭС: оценка эксперта

15:31

ВСУ заперли еще 7 тысяч оккупантов на Курщине: в РФ могут начаться протесты

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять