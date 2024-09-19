РФ готовит масштабный удар по Украине: ВСУ оттягивают время до прибытия ПВО

Под удар врага снова могут попасть медицинские учреждения Украины.

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Обвинение Украины в провокациях свидетельствует, что враг задумал страшное / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, frickr

Страна-агрессор Россия, вероятно, планирует новый массированный удар по Украине, в частности по объектам гражданской инфраструктуры. Об этом РБК-Украина рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, комментируя успешную атаку на склад с ракетами РФ в Торопце.

Он убежден, что поражение важной цели на территории врага безусловно ослабит Россию на отдельных направлениях и несколько уменьшит возможности оккупантов для ракетных обстрелов.

Однако недавнее заявление Службы внешней разведки России о якобы подготовке Украины к ударам по собственным больницам, указывает на возможность очередного теракта как раз со стороны самой РФ.

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"Я имею в виду обстрелы и их преступные действия как мы видели против "Охматдета". Я предполагаю, что враг может ударить по нашим медицинским учреждениям, другим объектам гражданской инфраструктуры, чтобы пробовать сломать наше сопротивление, посеять деморализацию", - пояснил Мусиенко.

Он добавил, что украинские военные пытаются всеми способами помешать России обстреливать Украину и тянут время для получения новых поставок противовоздушной обороны, в частности путем атак на вражеские аэродромы и склады боеприпасов.

Кто такой Александр Мусиенко? Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Откуда и какими ракетами РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары России по Украине - последние новости

Напомним, что оккупанты чуть ли не ежедневно обстреливают мирное население Украины. 18 сентября в результате вражеской атаки Кировоградской области один человек погиб, еще один ранен. Враг попал по жилым домам.

Кроме этого страна-агрессор массированно атаковала Украину ночью дронами. Российские оккупанты запустили по украинским областям 52 ударных беспилотников, а также три ракеты, к сожалению, не все цели удалось сбить украинским силам ПВО.

Накануне, во время ударов страны-агрессора РФ под обстрелы попадала и гражданская энергетическая инфраструктура в пяти областях Украины. Пострадали энергообъекты в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.

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