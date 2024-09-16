Отключения абонентов и промышленности: РФ ударила по энергетике пяти областей

В результате обстрелов обесточивались подстанции, бытовые потребители, промышленность, а также железная дорога.

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РФ бьет по украинской энергетике / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, КВС ВСУ

В ходе ударов страны-агрессора РФ за минувшие сутки под обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в пяти областях Украины.

Пострадали энергообъекты в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областях, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечается, что в Донецкой области в результате обстрелов обесточивались подстанции, бытовые потребители, местная промышленность, а также железная дорога (были нарушения в движении поездов). Питание восстановлено.

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В то же время в Черниговской области в результате обстрела отключились воздушные линии, обесточивались 404 абонента в 4 населенных пунктах. Питание частично восстановлено.

Кроме того, из-за пожаров обесточивались подстанции и бытовые потребители в Донецкой и Черкасской областях. В Черкасской области также уменьшал напряжение объект ВИЭ. Питание восстановлено по резервной схеме.

В Минэнерго добавили, что по технологическим причинам в Киевской и Харьковской областях выключались воздушные линии. В Киевской области обесточивались подстанции, бытовые потребители и местная промышленность. Питание для потребителей восстановлено по резервной схеме.

/ t.me/energyofukraine

Что такое Министерство энергетики? Министерство энергетики Украины обеспечивает формирование и реализует государственную политику в электроэнергетическом, ядерно-промышленном, угольно-промышленном, торфодобывающей, нефтегазовом и нефтегазоперерабатывающих комплексах; формирование и реализацию государственной политики в сфере эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, энергосбережения, возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива (кроме обеспечения энергоэффективности зданий и других сооружений) и в сфере надзора (контроля) в области электроэнергетики и теплоснабжения, сообщает "Википедия".

Ранее сообщалось о том, что Россия обстреляла энергетику сразу нескольких областей. В Харьковской области россияне обесточили несколько подстанций и подключенных потребителей.

Напомним, Россия в ночь на воскресенье, 15 сентября, запустила по Украине ракеты и дроны. Захватчики ударили по Одесской области тремя ракетами, а также атаковали наше государство 14 беспилотниками "Шахед".

В результате противовоздушного боя была сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 10 ударных дронов.

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