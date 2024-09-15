Россия обстреляла энергетику четырех областей, один из регионов частично обесточен

Российские оккупанты на утро воскресенья, 15 сентября, обстреляли энергообъекты Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областей. Север Донецкой области обесточен.
Как сообщает пресс-служба Минэнерго, в Харьковской области россияне обесточили несколько подстанций и подключенных потребителей.
В частности, из-за боевых действий сегодня утром был обесточен север Донецкой области - РФ нанесла удар по инфраструктурному объекту, о чем сообщил глава ОГА Вадим Филашкин.
Из-за непогоды были обесточены населенные пункты Хмельницкой, Одесской, Киевской и Черкасской областей.
В Черниговской, Полтавской и Винницкой областях свет пропадал из-за технологических нарушений.
В общем, из-за боевых действий и технарушений, на утро оставались без электричества 640 населенных пунктов, подытоживают в Минэнерго.
Удар по Украине - последние новости
Напомним, Россия в ночь на воскресенье, 15 сентября, запустила по Украине ракеты и дроны. Захватчики ударили по Одесской области тремя ракетами, а также атаковали наше государство 14 беспилотниками "Шахед".
Также в Харькове в результате ночного удара оккупантов была повреждена поликлиника, а также вспыхнул пожар в учебном заведении.
В результате противовоздушного боя была сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 10 ударных дронов.
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Операция на Курщине набирает обороты: ВСУ уверенно продвигаются к новым рубежам
- Десятки единиц техники: ВСУ разгромили вражескую колонну на Покровском направлении
- РФ ударила по Украине ракетами и дронами, были "прилеты" в нескольких областях: какие последствия
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред