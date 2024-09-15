Россия обстреляла энергетику четырех областей, один из регионов частично обесточен

В частности, в связи с обстрелами обесточена северная часть Донецкой области.

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Обстрелы Украины со стороны России продолжаются / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Российские оккупанты на утро воскресенья, 15 сентября, обстреляли энергообъекты Донецкой, Сумской, Харьковской и Херсонской областей. Север Донецкой области обесточен.

Как сообщает пресс-служба Минэнерго, в Харьковской области россияне обесточили несколько подстанций и подключенных потребителей.

В частности, из-за боевых действий сегодня утром был обесточен север Донецкой области - РФ нанесла удар по инфраструктурному объекту, о чем сообщил глава ОГА Вадим Филашкин.

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Из-за непогоды были обесточены населенные пункты Хмельницкой, Одесской, Киевской и Черкасской областей.

В Черниговской, Полтавской и Винницкой областях свет пропадал из-за технологических нарушений.

В общем, из-за боевых действий и технарушений, на утро оставались без электричества 640 населенных пунктов, подытоживают в Минэнерго.

Удар по Украине - последние новости

Напомним, Россия в ночь на воскресенье, 15 сентября, запустила по Украине ракеты и дроны. Захватчики ударили по Одесской области тремя ракетами, а также атаковали наше государство 14 беспилотниками "Шахед".

Также в Харькове в результате ночного удара оккупантов была повреждена поликлиника, а также вспыхнул пожар в учебном заведении.

В результате противовоздушного боя была сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 10 ударных дронов.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

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