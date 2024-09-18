УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Киеве и области были слышны взрывы: что известно о дроновой атаке РФ

Анна Ярославская
18 сентября 2024, 06:49обновлено 18 сентября, 07:38
303
Ночью киевляне проснулись от звуков сирены.
Воздушная тревога, ПВО
На подступах к Киеву работали силы ПВО / Коллаж: Главред, фото: t.me/alarmukraine, 108 отдельная бригада сил ТРО

В ночь на 18 сентября в Киеве и области были слышны звуки взрывов. На подступах к городу работала противовоздушная оборона.

"На подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - сообщали в Киевской городской военной администрации в 3:05.

В Киевской областной военной администрации также сообщали о работы сил противовоздушной обороны.

видео дня

В 3:27 воздушную тревогу в столице отменили.

В заявлении администрации в 0:49 говорилось, что в воздушном пространстве зафиксирована БПЛА.

"Силы ПВО работают по целям", - отметили в КОВА.

Жителей Киевской области просят находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

"Соблюдайте информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - добавили в администрации.

Отметим, тревога на Киевщине была объявлена около трех часов ночи из-за приближения к столице вражеских ударных дронов.

С вечера вторника россияне масштабно атакуют Украину беспилотниками "Шахед".

По состоянию на 06:36 в ряде областей Украины продолжается воздушная тревога.

В Воздушных силах ВСУ сообщили:

  • "Шахеды" на юге Сумской области. Курс на Полтавщину.
  • БПЛА на Полтавщине двигаются в западном направлении.
  • "Шахед" на Черкасчине. Курс в южном направлении.
  • "Шахеды" в Киевской и Житомирской областях. Курс западный.
Карта воздушных тревог по состоянию на 06:34
Карта воздушных тревог по состоянию на 06:34 / t.me/alarmukraine

Массированная атака РФ на Украину

Российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами типа "Шахед". Большое количество беспилотников было запущено врагом из Курской области РФ и залетало в Сумскую область.

На Сумщине раздавались мощные взрывы. Вражеские "Шахеды" атаковали и областной центр. Местные жители сообщают, что "Шахеды" летели один за другим. Силы ПВО делали все возможное, чтобы не дать вражеским дронам долететь до "цели".

Также известно, что РФ атаковала Запорожскую область. Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров заявил, что под атакой была Камышеваская община. Россияне разрушили частные дома и инфраструктурный объект. В результате этого погибли по меньшей мере два человека, еще пятеро - ранены.

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева дроны новости Украины война России и Украины атака дронов
Реклама

Главное за день

Украинские силы атаковали в Курской области и продвинулись в Волчанске – ISW

Украинские силы атаковали в Курской области и продвинулись в Волчанске – ISW

07:52 Украина
В Тверской области РФ после атаки дронов мощно горит склад боеприпасов

В Тверской области РФ после атаки дронов мощно горит склад боеприпасов

07:30 Мир
В Киеве и области были слышны взрывы: что известно о дроновой атаке РФ

В Киеве и области были слышны взрывы: что известно о дроновой атаке РФ

06:49 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Что означает знак с белым фоном и зеленым ободком: нововведения для водителей 50557

Что означает знак с белым фоном и зеленым ободком: нововведения для водителей

Резкое похолодание и дожди надвигаются на Украину: синоптик назвала области 13995

Резкое похолодание и дожди надвигаются на Украину: синоптик назвала области

Александра Усика задержали в Польше: все подробности 8583

Александра Усика задержали в Польше: все подробности

Под запретом 4 вещи: что нельзя держать на подоконнике 7248

Под запретом 4 вещи: что нельзя держать на подоконнике

Последние новости

08:10

Детектив "Бессмертный Трамп", или невидимка для киллеров

07:52

Украинские силы атаковали в Курской области и продвинулись в Волчанске – ISW

07:30

В Тверской области РФ после атаки дронов мощно горит склад боеприпасовВидео

07:05

Оптическая иллюзия для самых умных: надо найти все нули среди С за 8 секунд

06:49

В Киеве и области были слышны взрывы: что известно о дроновой атаке РФ

Украина ослабит войска РФ на 20%, когда сможет бить по России дальнобойным оружием – РустамзадеУкраина ослабит войска РФ на 20%, когда сможет бить по России дальнобойным оружием – Рустамзаде
06:10

Чего ждет Украина?мнение

05:56

Гороскоп на завтра 19 сентября: Овнам - переломный момент, Рыбам - волна энергии

04:37

Чем разбавить лак для ногтей: лайфхаки спасут любой маникюр

04:00

"Довольно дерзко": как операция ВСУ в Курской области повлияла на ход войны

Реклама
03:37

Женщина нашла тайную комнату в ванной: внутри ее ждала неожиданная находкаВидео

03:00

Найти воришку могут только люди со зрением снайпера: сверхинтересная головоломка

03:00

"Хочется плакать постоянно": известная украинская журналистка перенесла сложную операцию

02:40

Раскрыта причина загадочной смерти звезды сериала "Альф"

02:25

Мощные взрывы, под завалами люди: массированная атака РФ на УкраинуВидео

02:20

Где нужно хранить бананы на кухне: будут свежими целую неделю

01:41

"Большого ослабления РФ не хочет никто": Рустамзаде оценил, развалится ли Россия

00:37

"Я возмущен таким отношением": Зеленский рассказал подробности задержания УсикаВидео

17 сентября, вторник
23:17

Александра Усика задержали в Польше: все подробностиВидео

23:07

Признаки, указывающие на боль у кошки: когда стоит обращаться к ветеринару

22:52

Жена "Кена" Гослинга призналась, что заставило ее уйти из кино

Реклама
22:02

Может сработать: в США впервые прокомментировали план мира Зеленского

21:59

ВСУ расправятся одними дронами: что задумал Лукашенко на границе

21:49

"Не ходила, не говорила, не ела": Наталья Могилевская рассказала правду о приемной дочери

21:41

"Хочу посниматься в кино": Алексей Панин планирует возвращение в РФ

21:40

Почему итальянцы пьют кофе стоя возле бара: хитрый секрет, который стоит знать

21:36

F-16 будет больше: Зеленский анонсировал план расширения флота Украины

21:16

Пользователи Apple массово жалуются на iOS 18: как обновление "убивает" iPhone

21:13

Видео: Шакира ушла со сцены из-за наглого поклонника, который просунул телефон под юбкуВидео

20:53

Взорвали тонны боеприпасов: ВСУ влупили по складам оккупантов под МариуполемФото

20:50

Годами сыр хранят неправильно: шеф-повар поделилась революционным способомВидео

20:48

Оккупанты объявили эвакуацию из еще одного города: враг под угрозой нового "котла"

20:46

Деми Мур призналась, за что измывалась и ненавидела себя в юности

20:18

Королевский дворец "отрезал" Меган Маркл от принца Гарри

20:09

Зайти в город не удается: как Покровское направление превратилось в ад для РФ

19:59

Под жестким табу советской власти: почему в СССР дети любили жевательную резинку

19:47

Осы улетят сами: как навсегда избавиться от опасных насекомыхВидео

19:45

Союзник Трампа Помпео бурно отреагировал на скандал с Вэнсом из-за Украины

19:39

Путинист Соседов взвыл из-за увольнения с российского телеканала

19:32

В Украине будет бушевать сильный шторм: куда придет похолодание и грозовые дожди

19:10

Спящий агент, или Чем Украине грозит новое покушение на Трампамнение

Реклама
18:59

Удар для армии РФ: как разрешение США перевернет ситуацию на фронте для ВСУ

18:45

Известный певец рассказал, как Кароль обозвала его на "Голосе країни"

18:35

Кто на рисунке инопланетянин: мало кто сможет разгадать загадку за 5 секунд

18:25

Испугались ядерных угроз: у Трампа требуют прямых переговоров США и России

18:18

Двум областям РФ приготовиться: эксперт прогнозирует расширение операций ВСУ

18:06

Мобилизацию некоторых мужчин могут приостановить: что готовят Рада и Минобороны

18:01

Как омолодить образ после 40 лет: 3 ошибки с волосами, которые прибавляют возраст

17:32

В Амурской области разбился вертолет: кто из известных "шишек" РФ был на бортуФото

17:25

Притянете в жизнь всё самое хорошее: что нужно сделать 18 сентября - приметы

17:22

Завершение войны в 2025 году: Запад обсуждает возможность переговоров с Москвой

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Все о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоГоловоломки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять