В Киеве и области были слышны взрывы: что известно о дроновой атаке РФ

Ночью киевляне проснулись от звуков сирены.

https://glavred.info/ukraine/v-kieve-i-oblasti-byli-slyshny-vzryvy-chto-izvestno-o-dronovoy-atake-rf-10597994.html Ссылка скопирована

На подступах к Киеву работали силы ПВО / Коллаж: Главред, фото: t.me/alarmukraine, 108 отдельная бригада сил ТРО

В ночь на 18 сентября в Киеве и области были слышны звуки взрывов. На подступах к городу работала противовоздушная оборона.

"На подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - сообщали в Киевской городской военной администрации в 3:05.

В Киевской областной военной администрации также сообщали о работы сил противовоздушной обороны.

видео дня

В 3:27 воздушную тревогу в столице отменили.

В заявлении администрации в 0:49 говорилось, что в воздушном пространстве зафиксирована БПЛА.

"Силы ПВО работают по целям", - отметили в КОВА.

Жителей Киевской области просят находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

"Соблюдайте информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - добавили в администрации.

Отметим, тревога на Киевщине была объявлена около трех часов ночи из-за приближения к столице вражеских ударных дронов.

С вечера вторника россияне масштабно атакуют Украину беспилотниками "Шахед".

По состоянию на 06:36 в ряде областей Украины продолжается воздушная тревога.

В Воздушных силах ВСУ сообщили:

"Шахеды" на юге Сумской области. Курс на Полтавщину.

БПЛА на Полтавщине двигаются в западном направлении.

"Шахед" на Черкасчине. Курс в южном направлении.

"Шахеды" в Киевской и Житомирской областях. Курс западный.

Карта воздушных тревог по состоянию на 06:34 / t.me/alarmukraine

Массированная атака РФ на Украину

Российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами типа "Шахед". Большое количество беспилотников было запущено врагом из Курской области РФ и залетало в Сумскую область.

На Сумщине раздавались мощные взрывы. Вражеские "Шахеды" атаковали и областной центр. Местные жители сообщают, что "Шахеды" летели один за другим. Силы ПВО делали все возможное, чтобы не дать вражеским дронам долететь до "цели".

Также известно, что РФ атаковала Запорожскую область. Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров заявил, что под атакой была Камышеваская община. Россияне разрушили частные дома и инфраструктурный объект. В результате этого погибли по меньшей мере два человека, еще пятеро - ранены.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред