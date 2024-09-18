РФ запустила по Украине более полусотни дронов, их сбивали в 8 областях: детали

Оккупанты ударили по Украине ракетами и дронами, сбить удалось не все вражеские цели.

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РФ запустила по Украине более полусотни дронов/ коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада ТРО, Силы обороны Юга

Страна-агрессор Россия в ночь на среду, 18 сентября, массированно атаковала Украину дронами. Российские оккупанты запустили по украинским областям 52 ударных беспилотника, а также три ракеты.

Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Для отражения вражеских целей привлекалась авиация, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

"В ночь на 18 сентября 2024 года российские оккупанты нанесли удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины и 52-мя ударными БпЛА из районов: Курск, Ейск - рф. К отражению воздушного нападения противника привлекались: авиация, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины", - говорится в сообщении. видео дня

В результате противовоздушного боя было сбито 46 ударных беспилотников.

Также еще пять российских дронов были локально потеряны благодаря активному противодействию средств радиоэлектронной борьбы, и еще один беспилотник благодаря работе РЭБ улетел в Россию.

"Также, в результате противодействия, управляемые авиационные ракеты не достигли желаемых противником целей. Есть повреждения сельскохозяйственной техники, предварительно, обошлось без жертв и пострадавших", - отметили в Воздушных силах.

Сбивать вражеские дроны пришлось в 8 областях - противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Винницкой, Сумской и Полтавской областях.

Удар РФ по Украине 18 сентября/ Воздушные силы ВСУ

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Что известно о дронах "Шахед"/ Инфографика: Главред

Удары РФ ракетами и дронами по Украине - последние новости

Напомним, во время ночной атаки дронов в ночь на 17 сентября украинская ПВО уничтожила 34 из 51 "Шахеда", два БПЛА вернулись в РФ. Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Также в ночь на 18 сентября в Киеве и области были слышны взрывы. В Киевской областной военной администрации также сообщали о работе сил противовоздушной обороны. Произошла атака дронов.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ готовит новый удар по гражданским объектам - в СНБО сделали тревожное заявление. Оккупанты могут готовить очередные удары по гражданским объектам, а перед этим пытаются посеять панику среди украинцев.

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