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РФ врет о подготовке Украиной удара по детскому учреждению в Киеве: в СНБО сделали заявление

Алёна Воронина
16 сентября 2024, 12:21
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Оккупанты могут готовить очередные удары по гражданским объектам, а перед этим пытаются посеять панику среди украинцев.
Ракетный удар по Украине 8 июля, ракета
Ракетный удар по Украине 8 июля/ коллаж: Главред, фото иллюстративное: ГСЧС Украины, минобороны РФ

Страна-агрессор Россия распространяет лживые заявления о том, что Украина вместе с США якобы готовятся "инсценировать ракетный удар по детскому учреждению в Киеве". Такие заявления оккупантов могут свидетельствовать о том, что РФ готовит очередные удары по гражданским объектам.

Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины. Там заявили, что РФ возможно таким образом пытается посеять панику среди украинцев, внести раскол в украинское общество и оправдаться за собственные преступления.

"Пропагандистские ресурсы рф активно распространяют заявление службы внешней разведки страны о том, что Украина якобы "с подачи" США готовит "инсценировку российского ракетного удара по детскому учреждению на подконтрольной Киеву территории". Подобные вбросы россиян - это откровенная дезинформация, которая не имеет ничего общего с реальностью и может свидетельствовать о подготовке врагом очередных ударов по гражданским объектам", - говорится в заявлении ЦПД.

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В Центре противодействия дезинформации также напомнили, что страна-агрессор Россия постоянно пытается обвинить Украину во всех военных преступлениях российской армии, в том числе и в ракетных ударах по детским учреждениям.

"Массовые убийства гражданских в Буче и других украинских городах, которые были под оккупацией, российская пропаганда несмотря на многочисленные доказательства упорно называет "провокацией и инсценировкой", а ракетный удар по детской больнице Охматдет - "попаданием противоракеты киевской ПВО". Не дайте врагу ввести себя в заблуждение", - добавили в ведомстве.

Что известно о Центре противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия.

Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

Война в Украине - последние новости

Напомним, в ночь на 16 сентября состоялась массированная атака РФ на Киев - в районе столицы было сбито почти два десятка "Шахедов". Это была восьмая воздушная атака российских оккупантов на Киев с начала сентября. В отличие от последних атак, эта была массированной.

Также стало известно, что в ночь на 16 сентября силы ПВО уничтожили 53 из 56 "Шахедов", которыми РФ атаковала Украину. Три вражеских беспилотника были локально потеряны в нескольких регионах, предварительно без пострадавших и последствий.

Ранее в ISW отмечали, что РФ столкнется с дефицитом оружия для войны против Украины. Страна-агрессор все больше будет зависеть от иностранных партнеров.

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